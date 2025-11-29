Ankara elektrik kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üniversiteler Mahallesi 1596 Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmekte olup veriler değişiklik gösterebilir.

İlkadım Mahallesi Vezinli Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir.

Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar sürmektedir.

Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yakupabdal Mahallesi Dumlupınar Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede sağlanması hedeflenmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir.

Yakupabdal Mahallesi Yakupabdal Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji kesintisi en kısa sürede giderilecektir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar sürmektedir.

Yakupabdal Mahallesi Çavuşlu Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede tekrar sağlanacaktır. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir.

Üniversiteler Mahallesi Şehit Mustafa Tayyarcan Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanmaktadır. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar sürmektedir.

Üniversiteler Mahallesi Toplum Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Kurtuluş Mahallesi Hanımeli Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar sürmektedir.

Kurtuluş Mahallesi Sezenler Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji sağlanana kadar çalışmalar devam edecektir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi Şehit Mustafa Tayyarcan Sokak bölgesinde yeniden bir arıza bildirimi mevcuttur. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi 1550/1 Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji sağlanana kadar çalışmalar sürdürülecektir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi 6002 Sokak bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin verilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi Beytepe Lodumlu Yolu bölgesinde bilgi dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede sağlanması için çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.