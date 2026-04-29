Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Aydıncık bölgesinde, saat 09.00 ile 16.00 arasında ise 212/2, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7 ve Şehit Ömer Halisdemir çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akyurt

29 Nisan 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Ahmetadil ve Karşıyaka bölgelerinde kesinti yapılacaktır. 30 Nisan 2026 tarihinde ise saat 09.30 ile 12.00 arasında Ahmetadil başta olmak üzere Altunçanak, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, Kazım Karabekir, Babayakup ve çok sayıda mahalle ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Beypazarı

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında Uşakgöl, Kaş Mahkeme, Öksüzce ve çevresindeki bölgelerde elektrik verilemeyecektir. 30 Nisan 2026 tarihinde ise saat 10.00 ile 17.00 arasında Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney ve çevre mahallelerde kesinti uygulanacaktır.

Çankaya

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında Muhsin Yazıcıoğlu ve çevresindeki sokaklarda ve ayrıca 670, 663, 671 ve bağlantılı sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacaktır. 30 Nisan 2026 tarihinde ise Cinnah, Ahenk, Ceyhun Atuf Kansu, Tekstilciler, Atagazikent ve çevresindeki birçok noktada farklı saat dilimlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Çubuk

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Ağılıcık, Binali Yıldırım ve Karşıyaka bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu ve çok sayıda cadde ve sokakta geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır. 30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15 ile 18.15 arasında Yazlıca bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Etimesgut

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında 2135, 2136 ve 2139 sokaklarında kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 13.15 ile 17.30 arasında 2128, 2134, 2145 ve çevresindeki sokaklarda elektrik verilemeyecektir. 30 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında 4022, 4016, Şehit Ferhat Koç çevresi, Atagazikent bölgesi ve Bahçekapı Mahallesi dahil olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Keçiören

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Güzelyurt Bağlum ve çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.30 arasında Karşı, Porsuk, Yayla Evleri ve çevre mahallelerde elektrik kesintisi olacaktır. Ayrıca gün içinde farklı saatlerde Şehit Hakan Bayrak ve çevresindeki sokaklarda iki ayrı kesinti uygulanacaktır. 30 Nisan 2026 tarihinde ise Zorba, Kara Ali, İncirli ve geniş bir alanda gün boyu kesinti yapılacak olup, ayrıca Osmangazi ve Başkent çevresinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.