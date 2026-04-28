Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe ve Kayhan Güven sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında Acısu, Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık, Cumhuriyet ve Dağsali bölgelerinde kesinti olacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında Uşakgöl, Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgeleri etkilenecektir.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney, Karaköy ve çevresindeki birçok mahallede geniş kapsamlı kesinti olacaktır.

Çankaya

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1441 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.30 ile 16.30 arasında 1445 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün farklı saat aralıklarında 1443 numaralı sokak, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve çevresinde kesintiler yapılacaktır.

Ayrıca saat 10.00 ile 18.00 arasında 670, Şehit Ali Başpınar ve çevresindeki sokaklarda kesinti olacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahenk ve Cinnah Caddelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün Ceyhun Atuf Kansu ve Tekstilciler bölgelerinde farklı saatlerde kesintiler yapılacaktır.

Ayrıca Atagazikent, Duhakent ve çevresindeki yerleşim alanlarında da kesintiler olacaktır.

Etimesgut

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 4014, Şehit Ferhat Koç ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde 2135, 2139 ve 2136 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün öğleden sonra 2128, 2135, 2139 ve çevresindeki sokaklarda kesintiler devam edecektir.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 4022, 4016 ve Şehit Ferhat Koç çevresinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.30 arasında Atagazikent ve çevresinde kesinti olacaktır.

Fatih Sultan Mehmet ve Bahçekapı Mahallesi’nde kısa süreli kesinti planlanmıştır.

Etimesgut genelinde birçok mahalleyi kapsayan geniş çaplı kesinti de aynı gün uygulanacaktır.

Haymana

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Katrancı ve Deveci bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde aynı saatlerde Katrancı bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 17.30 arasında Karşı, Porsuk ve çevresindeki birçok mahallede kesinti olacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Katrancı başta olmak üzere birçok mahallede gün boyu kesinti planlanmıştır.

Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu ve geniş bir bölgeyi kapsayan mahallelerde hem kısa süreli hem de gün boyu kesintiler uygulanacaktır.

Keçiören

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Bağlum ve çevresindeki mahallelerde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün İnönü ve çevresindeki sokaklarda sabah saatlerinde kesinti uygulanacaktır.

Farklı bölgelerde öğleden sonra kesintiler devam edecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde Güzelyurt Bağlum ve birçok mahallede gün boyu kesinti olacaktır.

Aynı gün farklı saatlerde Şehit Hakan Bayrak ve çevresindeki sokaklarda kesintiler yapılacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Zorba, Kösrelik ve çevresindeki mahallelerde gün boyu kesinti uygulanacaktır.

Ayrıca Osmangazi ve Başkent bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren farklı sürelerde kesintiler planlanmıştır.