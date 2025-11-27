Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 27 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 27 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 KASIM

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintileri yaşanmaktadır. Çalışmalar devam ettiği için verilen bilgiler zaman içinde değişiklik gösterebilir. Arızaların giderilmesi için ekipler tarafından en kısa sürede müdahale sağlanacaktır.

Ata Mahallesi Lizbon Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Büyükesat Mahallesi Mahatma Gandi Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Büyükesat Mahallesi Kahraman Kadın Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Şehit Remzi Kaplan Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2886 Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2864 Atabilge Sitesi alanında bir şebeke arızası bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2402 Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır.

