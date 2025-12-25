Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık bir elektrik kesintisi bulunmaktadır. Arızaya ekipler tarafından müdahale edilmekte olup en kısa sürede enerji verilecektir.

Yıldızevler Mahallesi 742 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık bir elektrik kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

Yıldızevler Mahallesi 747 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık bir elektrik kesintisi bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

İlkbahar Mahallesi 747 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık bir elektrik kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar sürmektedir.

İlkbahar Mahallesi 597 Sokak bölgesinde şebeke arızası tespit edilmiştir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir.

İlkbahar Mahallesi 596 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık elektrik kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

Dumlupınar Mahallesi 588 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Müdahale çalışmaları sürmektedir.

Dumlupınar Mahallesi 589 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık elektrik kesintisi bulunmaktadır. Enerji verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İlkbahar Mahallesi 596 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi devam etmektedir. En kısa sürede enerjinin sağlanması planlanmaktadır.