Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'da çeşitli mahalle ve sokaklarda meydana gelen şebeke kaynaklı arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yetkili ekipler tarafından arızalar tespit edilmiş olup, bölgelerde onarım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar sürdüğü için paylaşılan bilgiler zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Enerjinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

İlker Mahallesi'nde bulunan 786 Sokak'ta şebeke arızası nedeniyle anlık bir elektrik kesintisi yaşanmakta olup, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürmektedir.

Yukarı Dikmen Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Şehit Ali Başpınar Sokak, 658 Sokak, 786 Sokak, 645 Sokak, 646 Sokak, 648 Sokak, Neşet Ertaş Sokak, 628 Sokak, 647 Sokak ve 639 Sokak'ta şebeke arızası sebebiyle elektrik kesintisi meydana gelmiş olup, enerjinin yeniden sağlanabilmesi için teknik müdahale devam etmektedir.

Yakupabdal Mahallesi'nde bulunan Yakupabdal Sokak'ta şebeke kaynaklı bir arıza tespit edilmiş, bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşanmakta ve arızanın giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Yakupabdal Sokak, Turan Güneş Sokak ve 571 Sokak'ta şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi oluşmuş olup, ekipler tarafından gerekli onarım işlemleri yürütülmektedir.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 571 Sokak, 554 Sokak, 555 Sokak, 555 Cadde ve İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çevresinde şebeke arızası sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmakta, enerjinin yeniden verilmesi için saha çalışmaları devam etmektedir.

Karataş Mahallesi'nde bulunan Karataş Sokak'ta meydana gelen şebeke arızası nedeniyle bölgede anlık elektrik kesintisi oluşmuş olup, sorunun giderilmesi için müdahale edilmektedir.

Sancak Mahallesi'nde yer alan 555 Sokak'ta şebeke arızasına bağlı olarak elektrik kesintisi yaşanmakta ve ekipler tarafından onarım çalışmaları sürdürülmektedir.

Küçükesat Mahallesi'nde bulunan Esat Sokak'ta şebeke kaynaklı arıza nedeniyle elektrik kesintisi meydana gelmiş olup, enerjinin en kısa sürede yeniden sağlanması planlanmaktadır.

Alacaatlı Mahallesi'nde yer alan 4847 Sokak'ta şebeke arızası sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmakta, arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Ahlatlıbel Mahallesi'nde bulunan 1825 Sokak ile İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Sokak'ta şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi oluşmuş olup, bölgede teknik ekiplerin çalışmaları sürmektedir.

Orta İmrahor Mahallesi'nde yer alan Orta İmrahor Sokak'ta şebeke kaynaklı bir arıza meydana gelmiş, bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşanmakta ve sorunun giderilmesi amacıyla müdahale edilmektedir.