Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza

Bahçelievler Mahallesi Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi Cengizhan Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi Kazakistan Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi Şevket Süreyya Aydemir Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 46. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 47. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 36. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 49. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 44. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 40. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 43. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi Kasım Gülek Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 48. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 37. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 39. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 35. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 34. Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Aydınlar Mahallesi Emrah Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.