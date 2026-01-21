Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 21 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 12.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Arkbürk, Atatürk, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Eskiköy, Kuyucak, Karatepe, Şemsettin, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Beykavağı, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Akcataş, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Çiftlikköy, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Beşevler, Sahil
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya, Timurhan, 277, 270, 264, 268, 274, 267, 266, 269, 261, 276, 252, Yıldırım, 263, 258, 259, 257, Şeyhler
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.30 – 17.15
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Şeyhler, Kozludere, Köy İçi, Teberik
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.15 – 12.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Arkbürk, Ahmetadil, Satılar, 1., Afşar, Değirmenkaya, Köy İçi, Demirtaş, Çayır, Akkuzulu, A. Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Kekliceek, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır B.M., Y. Mahmutlar, Akkaynak, Altıntaş, Kızılkaya, Orçan, Hacıköy, Kılçak, Yurtyenice, Çaykaya
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.15 – 15.15
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Çankırı, Çelikli, Büğdüz, Büğdüz Silinecek, Halide Edip Adıvar, Meskenim Nur Yapı Kooperatifi, Balıkhisar Köy İçi
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 21 Ocak 2026, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Bahçe, Uluyol, Selbasan 3, Berkay Türkel, Ertekin, Avşar
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 21 Ocak 2026, 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Koparan 77, Koparan
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 21 Ocak 2026, 09.00 – 11.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
1151, 1155, 1126, 1124, 1148, 1127, 1162, 1158, 1128, 1125, 4712, 1150
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.15 – 12.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Arkbürk, Ahmetadil, Satılar, 1., Afşar, Değirmenkaya, Köy İçi, Demirtaş, Çayır, Akkuzulu, A. Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Kekliceek, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır B.M., Y. Mahmutlar, Akkaynak, Altıntaş, Kızılkaya, Orçan, Hacıköy, Kılçak, Yurtyenice, Çaykaya
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Kekliceek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Büyükboyalık, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.30 – 14.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Turgut Özal, Görgülü
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Seçkent Sitesi, Koparan 77, Koparan, Koparann