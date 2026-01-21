Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 21 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 21 Ocak Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Arkbürk, Atatürk, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Eskiköy, Kuyucak, Karatepe, Şemsettin, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Beykavağı, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Akcataş, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Çiftlikköy, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Beşevler, Sahil

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya, Timurhan, 277, 270, 264, 268, 274, 267, 266, 269, 261, 276, 252, Yıldırım, 263, 258, 259, 257, Şeyhler

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.30 – 17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Şeyhler, Kozludere, Köy İçi, Teberik

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.15 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Arkbürk, Ahmetadil, Satılar, 1., Afşar, Değirmenkaya, Köy İçi, Demirtaş, Çayır, Akkuzulu, A. Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Kekliceek, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır B.M., Y. Mahmutlar, Akkaynak, Altıntaş, Kızılkaya, Orçan, Hacıköy, Kılçak, Yurtyenice, Çaykaya

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.15 – 15.15

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Çankırı, Çelikli, Büğdüz, Büğdüz Silinecek, Halide Edip Adıvar, Meskenim Nur Yapı Kooperatifi, Balıkhisar Köy İçi

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 21 Ocak 2026, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Bahçe, Uluyol, Selbasan 3, Berkay Türkel, Ertekin, Avşar

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 21 Ocak 2026, 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Koparan 77, Koparan

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 21 Ocak 2026, 09.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

1151, 1155, 1126, 1124, 1148, 1127, 1162, 1158, 1128, 1125, 4712, 1150

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.15 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Kekliceek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Büyükboyalık, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.30 – 14.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Turgut Özal, Görgülü

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 23 Ocak 2026, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Seçkent Sitesi, Koparan 77, Koparan, Koparann

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

