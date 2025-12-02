Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

DUMLUPINAR Mahallesi Şehit Halit Avcı Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

İLKER Mahallesi 786 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ORAN Mahallesi 786 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ORAN Mahallesi Kudüs Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ORAN Mahallesi 631 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

İLKBAHAR Mahallesi 605/2 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 605/2 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi Turan Güneş Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi Ürdün Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi Şehit Ali Başpınar Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 658 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 786 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi Tevfik Kış Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 634 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 641 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 645 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 629 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 648 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi Neşet Ertaş Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 628 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 635 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 647 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 639 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 631 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 636 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 638 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YAŞAMKENT Mahallesi 3154 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

EMEK Mahallesi Kazakistan Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

EHLİBEYT Mahallesi Kazakistan Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

OĞUZLAR Mahallesi 1370 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

OĞUZLAR Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

OĞUZLAR Mahallesi Çetin Emeç Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

OĞUZLAR Mahallesi 1371 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

OĞUZLAR Mahallesi 1372 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

DUMLUPINAR Mahallesi 1372 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YEŞİLKENT Mahallesi 1372 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YEŞİLKENT Mahallesi 554 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YEŞİLKENT Mahallesi 555 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YEŞİLKENT Mahallesi 555 Cadde bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

YUKARI DİKMEN Mahallesi 665 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KARATAŞ Mahallesi Karataş Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi 2629 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi 3028 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

ÇAYYOLU Mahallesi Çayyolu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi Çayyolu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi 2965 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi Gözde Sitesi 2956 bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi 2966 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi Doğan Taşdelen Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi Büyükşehir Sitesi 2956 bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi 2965 Akşar Malikent bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KONUTKENT Mahallesi 2964 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2964 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi Ladin Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2639 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2645 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2644 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2620 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2651 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2649 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi Ankaralılar Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi Bangabandhu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KORU Mahallesi 2571 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.