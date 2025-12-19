Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akpınar Mahallesi

823 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup veriler değişiklik gösterebilir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Kocatepe Mahallesi

Selanik Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır. Anlık arıza nedeniyle kesinti yaşanmakta, ekiplerin çalışması sürmektedir.

Meşrutiyet Mahallesi

Selanik Sokak bölgesinde şebeke arızası tespit edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler güncellenebilir.

Cevizlidere Mahallesi

1245 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir.

Cevizlidere Mahallesi

Mevlana Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır. Arıza giderme çalışmaları sürmektedir.

Cevizlidere Mahallesi

1244 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle anlık elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi

Oğuzhan Asiltürk Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır. Enerji sağlanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi

60 Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Veriler değişiklik gösterebilir.