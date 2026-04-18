Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Aydıncık bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Karapürçek, Kavaklı ve Tatlar Mahallesi’nde kesinti yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü ve Gökçeyurt bölgelerinde kesinti olacaktır. Saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Kavaklı’da kesinti yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Peçenek, Kavaklı, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Aydıncık’ta kesinti uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1566, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu ve Mareşal Fevzi Çakmak sokaklarında kesinti yapılacaktır.

BEYPAZARI

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Alparslan Türkeş Caddesi’nde kesinti olacaktır. Saat 09.30 ile 12.30 arasında Alparslan Türkeş, Saray Bosna ve Acısu bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 17.30 arasında ise Dibekören başta olmak üzere çok sayıda mahallede kesinti yapılacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Kırşeyhler ve çevresindeki mahallelerde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Dibekören ve merkez çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Geyikpınarı ve çevresinde kesinti yapılacaktır. Saat 10.00 ile 15.00 arasında Elif, İpekyolu ve 9. Sokak ile Başağaç, 12 ve 13. sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 17.30 arasında geniş bir kırsal bölgede kesinti olacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Badem ve çevresinde kesinti yapılacaktır. Saat 09.30 ile 17.30 arasında Acısu ve çevresinde kesinti olacaktır. Saat 13.00 ile 15.30 arasında Bulgurdede sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.30 arasında bazı mahallelerde kesinti yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Bulgurdede ve Çukur Çeşme’de kesinti olacaktır. Saat 09.30 ile 17.30 arasında ise geniş bir kırsal alanda kesinti uygulanacaktır.

ÇANKAYA

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 555 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır. Saat 09.30 ile 15.30 arasında Söğütözü ve çevresinde kesinti uygulanacaktır. Aynı saatlerde 554, 555, 665 ve Karataş bölgelerinde de kesinti olacaktır. Saat 13.30 ile 16.30 arasında Yakupabdal’da kesinti yapılacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Şehit Mehmet Aras ve çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2164, Beştepe ve Alparslan Türkeş bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde gün içinde farklı saatlerde 555 ve geniş kırsal alanlarda kesinti olacaktır. Saat 09.30 ile 13.00 arasında 1450 ve Mevlana çevresinde kesinti yapılacaktır. Saat 14.00 ile 18.00 arasında Arjantin ve çevresinde kesinti uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 10.00 arasında Sinpaş bölgesinde kesinti olacaktır. Saat 13.30 ile 16.30 arasında Dikmen, İncek Yolu, Billur ve Turan Güneş civarında kesinti yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Bilkent çevresinde kesinti uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 16.00 arasında Dalgali ve Yıldızlı bölgelerinde kesinti olacaktır.

ETİMESGUT

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Fecri Ebcioğlu ve çevresindeki geniş bölgede kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında Çukurova ve çevresinde kesinti uygulanacaktır. Saat 13.30 ile 16.30 arasında 2164, Beştepe ve Alparslan Türkeş bölgelerinde kesinti olacaktır. Saat 17.00 ile 20.00 arasında ise Bağlıca ve çok sayıda sokakta kesinti yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında 2319 ve Şehit Hikmet Özer sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Saat 13.30 ile 16.30 arasında ise 2453 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

GÖLBAŞI

18 Nisan 2026 tarihinde gün içinde farklı saat aralıklarında Çimşit ve Ahmetçayırı bölgelerinde kesintiler uygulanacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Seçkent Sitesi ve çevresinde kesinti yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde gün boyunca Oğulbey ve çevresi, Deveci ve Bezirhane Merkez ile bazı sokaklarda farklı saatlerde kesintiler olacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında geniş bir kırsal alanda kesinti uygulanacaktır. Gün içinde ayrıca Çayırlı, Topaklı ve bazı sokaklarda farklı saatlerde kesintiler yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Oğulbey ve Beynam’da kesinti olacaktır. Gün içinde ayrıca Bağlar, Çimşit ve bazı sokaklarda kesintiler uygulanacaktır.

KALECİK

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında ilçe genelinde birçok mahallede kesinti uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Akkaynak bölgesinde kesinti yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Akkuzulu ve Akkaynak bölgelerinde kesinti olacaktır.

KEÇİÖREN

18 Nisan 2026 tarihinde saat 10.20 ile 11.50 arasında Balaban ve çevresindeki birçok sokakta kesinti uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1011 ve 2008 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.