Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

17 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Kulu, Yukarıbağlıca, Saçak ve Tekke bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Alparslan Türkeş Caddesi’nde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Acısu, Alparslan Türkeş ve Saray Bosna bölgelerinde elektrik verilemeyecektir. Yine 18 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca ve Demirköy bölgelerinde kesinti olacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında daha önce belirtilen Solaklar ve çevresindeki mahallelerde kesinti tekrar uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Dibekören başta olmak üzere Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Zafer 1, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz 2, Bahar ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Sarısu ve 2051 ile 2054 arasındaki sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Dalaman, İncedere, Murat, Akarçay, Sultan Suyu, Tunca, Uluırmak, Dicle, Perisuyu ve Çoruh bölgelerinde elektrik verilemeyecektir.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Yeşil Altınkent çevresi ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ve bağlantılı sokaklarda kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 13.30 arasında Beynam ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 555 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Yakupabdal bölgesinde elektrik kesilecektir.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Söğütözü ile 554, 555 ve 665 numaralı sokaklar ile Karataş bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, ÖzAl, Saracalar ve Alparslan Türkeş çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Evren

18 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.30 arasında Altınbaşak, Mescit, Arman, Sağlık ve Yazgan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda mahalle ve sokakta geniş kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.20 ile 11.50 arasında Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlekçi, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi ve Meyvalı bölgelerinde de kesinti uygulanacaktır.

Mamak

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kavak Deresi, Kıbrıs Köyü ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Odabaşı ve çevresindeki yol güzergâhlarında kesinti uygulanacaktır.

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 19 Mayıs, Gökçeyurt ve Ortaköy bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 19 Mayıs ve Ortaköy bölgelerinde elektrik verilemeyecektir.

Sincan

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara yolu ve Akçaören bölgesinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 15.30 arasında Mülk, Akçaören ve Ayaş Ankara yolu çevresinde elektrik kesilecektir. Ayrıca saat 09.30 ile 10.30 arasında Begüm Han, Zübeyde Hanım ve Atilla Han sokaklarında kesinti olacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Yenikayı ve Erkeksu bölgelerinde, saat 13.30 ile 15.30 arasında ise Erkeksu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.