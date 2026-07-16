Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü kişilerden kaynaklanan 110 milimetre çapındaki PVC boru arızası nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların saat 18.00’e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Şehitlik Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir. Ekipler arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇAMLIDERE

Beşbeyler ve Avdan mahallelerinde Enerjisa tarafından yürütülen enerji hattı çalışmaları sırasında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Avdan Mahallesi, Kuşçular Mahallesi, Beyler Mahallesi Gölünyazı Küme Evleri ve Beyler Mahallesi Dikilitaş Küme Evleri etkilenecektir.

ELMADAĞ

Hasanoğlan bölgesindeki Fatih Mahallesi’nde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 23.30 arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Muzaffer Ekşi Mahallesi’nin üst kotları, Bahçelievler Mahallesi’nin bir bölümü, Havuzbaşı Mahallesi’nin üst kotları, Fatih Mahallesi’nin tamamı, Şehitlik Mahallesi’nin üst kotları ve İstasyon Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir. Ekipler sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇUBUK

Binlik terfi hattında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Meşeli Gölyayla Mahallesi, Yukarıemirler Mahallesi, Kızılöz Mahallesi ve Tahtayazı Mahallesi etkilenecektir. Ekipler arızanın en kısa sürede giderilmesi için sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.