Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 11 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 11 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir. Aşağıda, arıza tespit edilen bölgeler belirtilmiştir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır.

Ümit Mahallesi

• 2543 Sokak

• Meksika Sokak

• 2433 Sokak

• 2475 Sokak

Bahçelievler Mahallesi

• Oğuzhan Asiltürk Sokak

• Bahriye Üçok Sokak

• 2475 Sokak

• Azerbaycan Sokak

• Cengizhan Sokak

• Dögol Sokak

• Kazakistan Sokak

• Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak

• Şevket Süreyya Aydemir Sokak

• 46 Sokak

• 47 Sokak

• 36 Sokak

• 49 Sokak

• 38 Sokak

• 44 Sokak

• 45 Sokak

• 40 Sokak

• 43 Sokak

• Kasım Gülek Sokak

• 48 Sokak

• 37 Sokak

• 39 Sokak

• 35 Sokak

Emek Mahallesi

• Bişkek Sokak

• Kırım Sokak

• Şehit Yavuz Oğuz Sokak

• 29 Sokak

• 30 Sokak

• 26 Sokak

• 32 Sokak

• Nihat Genç Sokak

• 22 Sokak

• 25 Sokak

• Kazakistan Sokak

• 19 Sokak

• 23 Sokak

• 15 Sokak

• 31 Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi

• 61 Sokak

• 64 Sokak

• 65 Sokak

• Oğuzhan Asiltürk Sokak

• 59 Sokak

• 46 Sokak

• 70 Sokak

• Azerbaycan Sokak

• Aşkabat Sokak

Arka Topraklık Mahallesi

• Halay Sokak

Yakupabdal Mahallesi

• Halay Sokak

• Yakupabdal Sokak

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
