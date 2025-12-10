Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Ahlatlıbel Mahallesi 1821 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Ata Mahallesi Lizbon Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Barbaros Mahallesi Tunalı Hilmi Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Emek Mahallesi Kırım Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Mürsel Uluç Mahallesi 931 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Ehlibeyt Mahallesi 931 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Oğuzlar Mahallesi 1370 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Oğuzlar Mahallesi Çetin Emeç Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Oğuzlar Mahallesi 1371 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Oğuzlar Mahallesi 1372 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.