Ankara Batı Adliyesi'nde adli emanet kasasında yapılan rutin denetimlerde 10 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Memur ifadesinde altınları kendisinin aldığını itiraf etti ve tutuklandı. Peki, Ankara Batı Adliyesi'nde altın çalan memur kimdir? Detaylar...

ANKARA BATI ADLİYESİ'NDE ALTIN ÇALAN MEMUR KİMDİR?

Ankara Batı Adliyesi'nde rutin kontroller sırasında adli emanet kasasında 10 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Bu durum, adliyenin güvenlik prosedürlerini harekete geçirdi. Emanet kasasındaki eksiklik, adliyenin ilgili birimleri tarafından dikkatle incelenmeye başlandı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, adliye yetkilileri derhal inceleme başlattı ve adli emanet bürosundaki kayıtlar ve güvenlik kameraları kontrol edildi.

İTİRAF ETTİ

İncelemeler sonucunda, ifadesi alınan bir memur olayın sorumlusu olduğunu itiraf etti. Memur, altınları kendi ihtiyacı nedeniyle aldığını ve ihtiyacı kadarını aldıktan sonra kalan altınları tekrar kasaya koymak istediğini belirtti.

ANKARA BATI ADLİYESİ'NDE ALTIN ÇALAN MEMUR TUTUKLANDI

Altınları aldığı itiraf edilen memur, adli makamlar tarafından tutuklandı. Ankara Batı Adliyesi yetkilileri, olay sonrası adli emanet kasasında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve benzer olayların önüne geçmek için ek tedbirler alındığını açıkladı.