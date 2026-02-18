Haberler

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI: 18 Şubat ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI: 18 Şubat ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı?
Güncelleme:
Ankara'nın su rezervleri, 2026 yılının Şubat ayında yağışların etkisiyle bir nebze toparlanma gösteriyor. 18 Şubat sabahı itibarıyla Ankara barajlarının toplam doluluk oranı açıklandı. Peki, 18 Şubat ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Detaylar haberimizde.

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan baraj havzaları, 2026 yılı Şubat ayında yağışların etkisiyle bir miktar toparlanma gösterdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, şehirdeki barajların toplam doluluk oranı 18 Şubat sabahı itibarıyla artış yaşandı. Peki, 18 Şubat ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar...

18 ŞUBAT ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

18 Şubat itibarıyla ASKİ'nin dijital veri tabanından alınan bilgiler, Ankara barajlarının doluluk durumunu net şekilde ortaya koyuyor. Şehrin farklı bölgelerindeki barajlar, toplam kapasitenin farklı oranlarında doluluk gösteriyor. Özellikle kış aylarında gelen yağışlar, bazı barajlarda doluluk oranlarının artmasına katkı sağlarken, bazı barajlarda suyun aktif kullanımı hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor.

Barajların doluluk oranları arasında en yüksek seviyeler, yüzde 100 doluluk ile Kargalı ve Kesikköprü barajlarında görülüyor. Öte yandan, Türkşerefli Barajı yüzde 5,92 gibi düşük bir doluluk oranına sahip.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI: 18 Şubat ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı?

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

ASKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, Ankara'yı besleyen baraj havzalarındaki doluluk oranları çeşitlilik gösteriyor. Akyar Barajı Eğrekkaya'ya aktarılan su ile yüzde 32,73 doluluk oranına sahipken, Çamlıdere Barajı İvedik Arıtma Tesisi'ne aktarılan su miktarıyla yüzde 20,40 doluluk oranında.

Çubuk 2 Barajı Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine aktarılan suyla yüzde 27,33 doluluk gösterirken, Eğrekkaya Barajı Kurtboğazı'na aktarılan su ile yüzde 38,18 seviyesinde. Kavşakkaya ve Kurtboğazı barajları, sırasıyla yüzde 22,91 ve yüzde 22,59 doluluk oranı ile şehir için kritik seviyelerde. Peçenek Barajı yüzde 21,39 doluluk oranı ile takip edilirken, Türkşerefli Barajı yüzde 5,92 ile en düşük doluluk seviyesinde.

2026 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

2026 yılı baraj doluluk oranlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, aylık bazda barajlara gelen su miktarı oldu. Ocak ayında barajlara toplam 55.762.949 metreküp su gelirken, Şubat ayında bu miktar 156.246.689 metreküpe yükseldi. Bu artış, Şubat ayındaki yağışların baraj doluluk oranlarını artırmasında etkili oldu.

