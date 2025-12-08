Haberler

Ankara ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut Su Kesintisi

Arıza tarihi: 08.12.2025 01:45

Tamir tarihi: 09.12.2025 02:00

Açıklama: Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi, Üçüncü Hava Bakım Komutanlığı yanında bulunan içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Bahçekapı Mahallesi'nin bir bölümü, Erler Mahallesi'nin bir bölümü.

Polatlı Su Kesintisi

Arıza tarihi: 08.12.2025 10:35

Tamir tarihi: 08.12.2025 19:00

Açıklama: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Ödül Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle, çalışmanın daha hızlı tamamlanabilmesi adına zorunlu su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir bölümü.

Etimesgut Su Kesintisi

Arıza tarihi: 08.12.2025 11:50

Tamir tarihi: 08.12.2025 17:00

Açıklama: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Golfkent Sitesi içinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Golfkent Sitesi.

Pursaklar Su Kesintisi

Arıza tarihi: 08.12.2025 15:00

Tamir tarihi: 08.12.2025 18:00

Açıklama: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Merkez Mahallesi'nin bir bölümü, Yunus Emre Mahallesi'nin bir bölümü.

Polatlı Su Kesintisi

Arıza tarihi: 08.12.2025 16:30

Tamir tarihi: 08.12.2025 22:00

Açıklama: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle, onarımın hızla tamamlanabilmesi için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir bölümü.

500
