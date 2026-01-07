Ankara ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 7 OCAK
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Planlı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 09.05
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 21.00
Açıklama:
Su kaynaklarını korumak amacıyla uygulanan kontrollü su yönetimi devam etmektedir. Bu kapsamda belirtilen saatler arasında bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Baraj doluluk oranı yüzde 1,03'tür. Tasarruf büyük önem taşımaktadır.
Etkilenen Mahalleler:
Hasanoğlan Havuzbaşı Mahallesi
İstasyon Mahallesi
Muzaffer Ekşi Mahallesi
Bahçelievler Mahallesi
Şehitlik Mahallesi
Fatih Mahallesi
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Planlı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 09.15
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 23.55
Açıklama:
Kontrollü su yönetimi kapsamında belirtilen saatler arasında ilçe genelinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Baraj doluluk oranı yüzde 1,03'tür.
Etkilenen Yerler:
Pursaklar ilçesinin tamamı
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Plansız
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 10.00
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 23.55
Açıklama:
Mevcut su yönetimi uygulamaları nedeniyle belirtilen saatler arasında bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Mahalleler:
19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamil Ocak, Kanuni, Kavacık Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Plansız
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 12.05
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 23.00
Açıklama:
Batı Bulvarı üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Mahalleler:
Yenibatı Mahallesi
Batı Sitesi Mahallesi
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Planlı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 13.30
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 21.00
Açıklama:
Kontrollü su yönetimi kapsamında belirtilen saatler arasında bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler:
Yeşilova Mahallesi
Oğuzlar Mahallesi'nin bir kısmı
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Plansız
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 15.10
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 20.00
Açıklama:
Esenboğa Mahallesi'nde meydana gelen içme suyu boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler:
Esenboğa Mahallesi'nin tamamı
PURSAKLAR (8 OCAK 2026) SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Planlı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 8 Ocak 2026, 00.00
Bitiş Tarihi ve Saati: 8 Ocak 2026, 07.00
Açıklama:
Kontrollü su yönetimi kapsamında belirtilen saatler arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Mahalleler:
Altınova Mahallesi
Peçenek Mahallesi
Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Yeni Karaköy Mahallesi
Saray Mahallesi
Osmangazi Mahallesi
POLATLI SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Plansız
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 17.30
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 21.00
Açıklama:
Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler:
Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümü
KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Planlı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 08.00
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 23.30
Açıklama:
Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle depo seviyelerinde düşüş yaşanmaktadır. Bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi görülebilir. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.
Etkilenen Yerler:
İmrendi Mahallesi alt kotları
Dağyaka bölgesi
Selpa Sanayi
Saray Mahallesi ve bağlı sanayi bölgeleri
TUSAŞ çevresi
Atom Caddesi
Keresteciler Sanayi Sitesi
Saraykent Sanayi Sitesi
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Plansız
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 09.00
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 21.00
Açıklama:
Kontrollü su yönetimi kapsamında belirtilen saatler arasında bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Mahalleler:
Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namık Kemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Dikmen, Hilal, İlkbahar, Yukarı Öveçler, 100. Yıl
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Kesinti Türü: Plansız
Başlangıç Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 09.00
Bitiş Tarihi ve Saati: 7 Ocak 2026, 21.00
Açıklama:
Kontrollü su yönetimi kapsamında belirtilen saatler arasında bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Mahalleler:
Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar Anadolu OSB, Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası