Ankara ASKİ su kesintisi! 23-24 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Arıza Nedeni

Arıza Tarihi 22.02.2026 Saat 10.00

Tamir Tarihi 23.02.2026 Saat 21.00

Detay

Saray Mahallesi Atom Caddesi'nde isale ana iletim hattında yürütülen kazı çalışması sırasında hatta verilen hasar nedeniyle arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler

Saray Mahallesi Atom Caddesi ve bağlı cadde ile sokaklar, HABB bölgesi

POLATLI

Arıza Nedeni

Arıza Tarihi 23.02.2026 Saat 09.10

Tamir Tarihi 23.02.2026 Saat 17.00

Detay

Mehmet Akif Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en kısa sürede giderebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler

Çamlıca Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Gazi Mahallesi'nin bir bölümü

KAHRAMANKAZAN

Arıza Nedeni

Arıza Tarihi 23.02.2026 Saat 10.15

Tamir Tarihi 23.02.2026 Saat 23.00

Detay

Kahramankazan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle DY3 deposunda yeterli su seviyesi sağlanamamıştır. Bu nedenle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin yüksek kotlarında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Etkilenen Yerler

Yıldırım Beyazıt Mahallesi yüksek kotları

GÖLBAŞI

Arıza Nedeni

Arıza Tarihi 23.02.2026 Saat 15.25

Tamir Tarihi 23.02.2026 Saat 23.00

Detay

Gölbaşı Oğulbey Mahallesi 3060 Caddesi'nde bulunan 800 milimetrelik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler

Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri