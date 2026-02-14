Ankara ASKİ su kesintisi! 14-15 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Nallıhan

Arıza Kaynaklı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 14.02.2026 Saat 13.00

Tamir Tarihi: 14.02.2026 Saat 19.00

Polatlı ilçesi Çamlıca Mahallesi Esin Caddesi üzerinde üçüncü şahıslardan kaynaklanan içme suyu dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilebilmesi amacıyla zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Tahmini iş bitiş saati 19.00'dur. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yer: Çamlıca Mahallesi

Çankaya

Arıza Kaynaklı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 14.02.2026 Saat 13.05

Tamir Tarihi: 14.02.2026 Saat 17.00

Alacaatlı Mahallesi 4844 Sokak içerisinde bulunan 100'lük çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Alacaatlı Mahallesi 4888, 4844, 4860 ve 4846 sokaklar ile bu sokaklarla kesişen cadde ve sokaklar.