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Ankara Abisi gözaltına alındı mı, Yasin Oyanık gözaltında mı?

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Ankara Abisi gözaltına alındı mı, Yasin Oyanık gözaltında mı?
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Ankara Abisi gözaltına alındı mı? Sosyal medyada yardım çalışmalarıyla tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ankara Abisi Yasin Oyanık, hakkında ortaya atılan iddialarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımların ardından takipçileri, Oyanık’ın son durumunu ve iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte Ankara Abisi Yasin Oyanık ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yasin Oyanık gözaltında mı sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Oyanık hakkındaki iddialar, sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken resmi makamlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, Ankara Abisi gözaltına alındı mı, iddialarla ilgili son durum ne? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürülürken, soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri gerçekleştiren sosyal medya fenomeni Cem Özkök ve “İstanbul Ablası” olarak tanınan Su Kulaçatan, ayrı ayrı açıklama yaptı.

"GÖZALTINDA OLDUĞU DOĞRUDUR AMA..."

Yasin Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri yürüten Su Kulaçatan sosyal medyadaki suçlamalara tepki gösterdi. Kulaçatan, haberlerin kaynağı sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: "İşte yok sevgilisiyle yedi de, yok bilmem ne oldu da, işte yok kara paraya bulaştı gibi gibi haberlerin önüne geçmek için şu anda resmi olarak yapılmış herhangi bir açıklama zaten yok. Yani gözaltında olduğu doğrudur ama dediğim gibi resmi herhangi bir açıklama daha henüz olmadı."

BİR SÜRE SONRA ÇARK ETTİ

Kulaçatan, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını belirterek "Herhangi bir şey yok. Yani ben gözaltında olduğu bilgisine de ulaşmadım. Benim de tahminlerim bu yönde, onu da size belirtmiş olayım yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerine yer verdi.

CEM ÖZKÖK: AÇIKLAMA YAPMAMAMIZ İSTENDİ

Yasin Oyanık'la yardım faaliyetlerinde bulunan bir diğer isim Cem Özkök de 11 Ekim'de bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Yasin'in ve avukatının ‘bizzat isteği’ üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam, yapmamamız istendi."

Konuya ilişkin emniyet ve adli makamlardan yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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