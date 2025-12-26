Anderlecht maçı neden oynanmıyor, maçı neden yarıda kaldı, Anderlecht Charleroi maçı ertelendi mi?

Anderlecht ve Charleroi arasında oynanması planlanan maçın neden oynanmadığı ve maçın yarıda kalma sebebi gündemde. Anderlecht Charleroi maçının ertelenip ertelenmediği ise merak konusu. Maçın durma nedeni ve erteleme durumu hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

ANDERLECHT CHARLEROİ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Belçika'da oynanan Anderlecht – Charleroi karşılaşmasında yaşanan olaylar maça damga vurdu. Gol sevincinin ardından sahaya atılan yabancı cisim nedeniyle oyun kısa süreliğine durduruldu.

GOL SEVİNCİ SONRASI SAHADA GERGİNLİK

Karşılaşmanın ikinci yarısında Charleroi'nin bulduğu gol sonrası sevinen futbolcuya tribünlerden yabancı bir cisim fırlatıldı. Olayın ardından hakem, futbolcunun sağlık durumunu kontrol etmek için oyunu durdurdu.

HAKEM MAÇI DURDURDU, OYUNCULAR SAHADA BEKLEDİ

Yabancı cismin futbolcuya isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri sahaya girdi. Oyuncular ve teknik heyetler kısa süreli belirsizlik yaşarken, tribünlerde de tansiyon yükseldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Stadyumda güvenlik güçleri devreye girerken, tribünlerdeki bazı taraftarlar uyarıldı. Hakem ve yetkililerin görüşmesinin ardından maçın devam etmesine karar verildi.

OYUN DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayların ardından Anderlecht – Charleroi mücadelesi kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma boyunca güvenlik önlemleri artırılırken, hakem tribünleri yakından takip etti.