Haberler

Anderlecht maçı neden oynanmıyor, maçı neden yarıda kaldı, Anderlecht Charleroi maçı ertelendi mi?

Anderlecht maçı neden oynanmıyor, maçı neden yarıda kaldı, Anderlecht Charleroi maçı ertelendi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anderlecht ve Charleroi arasında oynanması planlanan maç, belirsiz bir nedenle yarıda kaldı. Maçın durdurulmasının ardından taraftarlar ve futbolseverler, maçın neden ertelendiğini merak etmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anderlecht ve Charleroi arasında oynanması planlanan maçın neden oynanmadığı ve maçın yarıda kalma sebebi gündemde. Anderlecht Charleroi maçının ertelenip ertelenmediği ise merak konusu. Maçın durma nedeni ve erteleme durumu hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

ANDERLECHT CHARLEROİ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Belçika'da oynanan Anderlecht – Charleroi karşılaşmasında yaşanan olaylar maça damga vurdu. Gol sevincinin ardından sahaya atılan yabancı cisim nedeniyle oyun kısa süreliğine durduruldu.

GOL SEVİNCİ SONRASI SAHADA GERGİNLİK

Karşılaşmanın ikinci yarısında Charleroi'nin bulduğu gol sonrası sevinen futbolcuya tribünlerden yabancı bir cisim fırlatıldı. Olayın ardından hakem, futbolcunun sağlık durumunu kontrol etmek için oyunu durdurdu.

HAKEM MAÇI DURDURDU, OYUNCULAR SAHADA BEKLEDİ

Yabancı cismin futbolcuya isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri sahaya girdi. Oyuncular ve teknik heyetler kısa süreli belirsizlik yaşarken, tribünlerde de tansiyon yükseldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Stadyumda güvenlik güçleri devreye girerken, tribünlerdeki bazı taraftarlar uyarıldı. Hakem ve yetkililerin görüşmesinin ardından maçın devam etmesine karar verildi.

OYUN DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayların ardından Anderlecht – Charleroi mücadelesi kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma boyunca güvenlik önlemleri artırılırken, hakem tribünleri yakından takip etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı