Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Panathinaikos maçı nereden CANLI izlenir?

Anadolu Efes – Panathinaikos maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30’da İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Euroleague’in yayıncısı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca uydu üzerinden İdman TV’de de ekrana gelecek. İşte Anadolu Efes – Panathinaikos maçının saati ve yayın bilgileri.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki Euroleague karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Azerbaycan’ın spor kanalı İdman TV’den de canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşmayı bu kanallardan izlemek isteyenlerin abonelik sahibi olması gerekiyor. İdman TV ise Azerspace uydusu (46 Derece Doğu) üzerinden yayın yapıyor; bu kanalı izleyebilmek için çanak antenin ilgili uyduya ayarlanmış olması gerekiyor.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Anadolu Efes, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet hedeflerken, Panathinaikos ise İstanbul’dan zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor.

İKİ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes, 2021 ve 2022’de üst üste kazandığı Euroleague şampiyonluklarıyla Türk basketbolunun Avrupa’daki en başarılı temsilcileri arasında yer alıyor. Panathinaikos ise Euroleague tarihinin en çok şampiyonluk kazanan kulüplerinden biri olarak biliniyor ve son olarak 2024’te Avrupa’nın zirvesine çıkmıştı. İki takım arasındaki maçlar, Euroleague’in en çekişmeli karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

EUROLEAGUE’DE TÜRK TAKIMLARININ HAFTASI

Euroleague’in çift maç haftasında Türk takımları yoğun bir program geçirdi. Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında 29 Ekim Perşembe akşamı Madrid’de Real Madrid’e konuk olmuştu.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın resmi yayıncılar üzerinden izlenmesi öneriliyor.