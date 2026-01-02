Anadolu Efes Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Anadolu Efes – Kızılyıldız mücadelesini canlı olarak izlemek isteyenler, maçın yayınlanacağı kanal ve dijital platform bilgilerini merak ediyor. EuroLeague karşılaşmasının hangi kanalda yayımlanacağı ve canlı yayın seçenekleri, basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de kritik bir mücadeleye sahne olacak Anadolu Efes – Kızılyıldız karşılaşmasının yayın bilgileri basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dev maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus seçeneği öne çıkıyor. Platform, internet üzerinden ve uydu yayını aracılığıyla şifreli olarak yayın yapıyor. İzleme için aktif üyelik gerekmektedir.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI S SPORT CANLI YAYIN KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport yayınına farklı platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kanal;

• Kablo TV 240,

• Tivibu 73,

• Turkcell TV+ 77,

• Vodafone TV 11

numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın sunuluyor.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague mücadelesi, 2 Ocak Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın hava atışı 20.00'de yapılacak.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Kızılyıldız arasında oynanacak EuroLeague maçı, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.