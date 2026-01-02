Haberler

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'de heyecan dolu bir karşılaşma basketbolseverleri bekliyor. Anadolu Efes ile Kızılyıldız'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyi anbean takip etmek isteyen sporseverler, maçın başlama saati, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirileceği ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor.

Anadolu Efes – Kızılyıldız mücadelesini canlı olarak izlemek isteyenler, maçın yayınlanacağı kanal ve dijital platform bilgilerini merak ediyor. EuroLeague karşılaşmasının hangi kanalda yayımlanacağı ve canlı yayın seçenekleri, basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de kritik bir mücadeleye sahne olacak Anadolu Efes – Kızılyıldız karşılaşmasının yayın bilgileri basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dev maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus seçeneği öne çıkıyor. Platform, internet üzerinden ve uydu yayını aracılığıyla şifreli olarak yayın yapıyor. İzleme için aktif üyelik gerekmektedir.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI S SPORT CANLI YAYIN KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport yayınına farklı platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kanal;

• Kablo TV 240,

• Tivibu 73,

• Turkcell TV+ 77,

• Vodafone TV 11

numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın sunuluyor.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague mücadelesi, 2 Ocak Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın hava atışı 20.00'de yapılacak.

ANADOLU EFES – KIZILYILDIZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Kızılyıldız arasında oynanacak EuroLeague maçı, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor