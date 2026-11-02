Amerika seçimleri ne zaman? ABD seçimleri 2026 ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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ABD’de 2026 ara seçimleri yarın, 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı ile Senato’nun 35 sandalyesi için oy kullanılacak. Pek çok eyalette valilik ve yerel seçimler de aynı gün gerçekleştirilecek. ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle ilk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba sabahından itibaren netleşmeye başlaması bekleniyor. İşte ABD seçimlerine dair bilinmesi gerekenler.

ABD SEÇİMLERİ 2026 NE ZAMAN?

ABD’de 2026 ara seçimleri, 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. ABD’de federal seçimler, geleneksel olarak kasım ayının ilk pazartesisini takip eden salı günü düzenleniyor.

ARA SEÇİM NEDİR?

Ara seçimler, ABD’de dört yıllık başkanlık döneminin ortasında yapılan seçimler. Bu seçimlerde başkan seçilmiyor; ancak Kongre’nin yapısı belirleniyor. Ara seçimlerin sonuçları, başkanın görev süresinin geri kalanında yasama sürecinde ne kadar etkili olabileceğini doğrudan etkiliyor.

ABD SEÇİMLERİNDE NELER BELİRLENECEK?

3 Kasım’daki seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı yenilenecek. Senato’nun 100 sandalyesinden 35’i için de oy kullanılacak. Bunun yanı sıra pek çok eyalette valilik seçimleri, eyalet meclisi seçimleri ve çeşitli yerel seçimler ile referandumlar da aynı gün gerçekleştirilecek.

ABD SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ABD’de sandıkların açılış ve kapanış saatleri eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Ülkenin doğu yakasındaki eyaletlerde sandıklar yerel saatle sabah erken saatlerde açılıp akşam saatlerinde kapanıyor. ABD’nin doğu yakası ile Türkiye arasında 8 saatlik zaman farkı bulunduğu için ilk sandıkların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba gecesi kapanmaya başlaması bekleniyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD’de sandıkların kapanmasının ardından eyalet bazında sonuçlar açıklanmaya başlayacak. İlk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba sabahından itibaren netleşmesi bekleniyor. Ancak yarışın çekişmeli geçtiği eyaletlerde ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımında sonuçların kesinleşmesi birkaç gün sürebiliyor.

ERKEN OY KULLANMA

ABD’de pek çok eyalette seçmenler, seçim gününden önce erken oy kullanma ya da posta yoluyla oy verme imkânına sahip. Bu nedenle seçim gününden önce milyonlarca seçmenin oyunu kullanmış olması bekleniyor.