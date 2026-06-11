Türk futbolunda son dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor’un teknik direktörlük görevine Besnik Hasi’yi getirmesi oldu. Avrupa futbolunda önemli kulüplerde görev yapan deneyimli çalıştırıcı, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Peki, Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Besnik Hasi kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar…

BESNİK HASİ KİMDİR?

Besnik Hasi, 25 Aralık 1971 tarihinde Kosova’nın Gjakova kentinde dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenli olan Hasi, profesyonel futbol kariyerinde ve sonrasında teknik direktörlük alanında Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

Futbolculuk kariyerinde özellikle Belçika’da önemli başarılara imza atan Hasi, uzun yıllar üst düzey liglerde mücadele etmiştir. Orta saha pozisyonunda görev yapan eski futbolcu, sahadaki liderlik özellikleri ve oyun zekâsıyla dikkat çekmiştir.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Hasi, kısa süre içerisinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev alarak adından söz ettirmeyi başarmıştır. Özellikle Belçika, Polonya, Yunanistan ve Orta Doğu’da elde ettiği deneyimler, onu uluslararası düzeyde tanınan teknik adamlardan biri haline getirmiştir.

Son olarak Süper Lig’e yükselen Amedspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, Türk futbolunda yeni bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır.

BESNİK HASİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerinde farklı ülkelerde önemli kulüplerin başında görev yapan Besnik Hasi, Avrupa futbolunda geniş bir deneyime sahiptir.

Hasi’nin teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar şunlardır:

Anderlecht

Teknik direktörlük kariyerindeki en önemli duraklardan biri Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht olmuştur. Hasi, burada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiş ve Belçika Ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Legia Varşova

Polonya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan Legia Varşova’da görev yapan Hasi, burada Polonya Kupası zaferi elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha eklemiştir.

Olympiakos

Yunanistan’ın önde gelen kulüplerinden Olympiakos’un teknik direktörlüğünü üstlenen Hasi, Avrupa kupaları deneyimini burada da sürdürmüştür.

Al-Ahli

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli’de görev alan deneyimli çalıştırıcı, kariyerine Orta Doğu futbolunda da önemli bir halka eklemiştir.

Farklı futbol kültürlerinde görev yapması, Hasi’nin teknik direktörlük anlayışını geliştiren en önemli unsurlar arasında gösterilmektedir. Avrupa’nın çeşitli liglerinde edindiği deneyim, Amedspor’un tercihinde etkili olan faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

BESNİK HASİ KAÇ YAŞINDA?

Besnik Hasi, 25 Aralık 1971 doğumludur. Bu bilgilere göre deneyimli teknik adam 54 yaşındadır.

Uzun yıllara yayılan profesyonel kariyeri sayesinde hem oyuncu hem de teknik adam olarak uluslararası futbol dünyasında saygın bir konuma ulaşmıştır.

BESNİK HASİ NERELİ?

Besnik Hasi, Kosova’nın Gjakova kentinde doğmuştur.

BESNİK HASİ EVLİ Mİ?

Besnik Hasi’nin özel hayatı da futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Deneyimli teknik direktör, eşi Laureta Hasi ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çiftin iki kız çocuğu ve bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Kızlarının isimleri Dea ve Lea, oğullarının ismi ise Deon’dur.