Amedspor Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Amedspor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

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Amedspor Konyaspor maçıyla ilgili gelişmeler, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmanın skorunu ve maçın sona erip ermediğini öğrenmek isteyenler, “Amedspor Konyaspor maçı kaç kaç, Amedspor Konyaspor maçı bitti mi?” sorularına yanıt arıyor. Maçın sonucu ve karşılaşmaya ilişkin son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

AMEDSPOR KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Amedspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma Amedspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin uzun bölümünde gol sesi çıkmazken, 86. dakikada sahneye çıkan Mbaye Diagne takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

AMEDSPOR KONYASPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Karşılaşmanın son bölümünde bulduğu golle takımını öne geçiren Mbaye Diagne, Amedspor taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Diagne’nin golüyle 1-0 öne geçen Amedspor, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

AMEDSPOR KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdıran Amedspor, taraftarı önünde önemli bir başarıya imza attı. Mücadelenin kahramanı ise 86. dakikada attığı golle maçın kaderini belirleyen Mbaye Diagne oldu.

MAÇ SONUCU: AMEDSPOR 1-0 KONYASPOR

Gol: Mbaye Diagne (86')