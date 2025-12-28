Haberler

Amedspor Iğdırspor hangi kanalda, Amedspor Iğdırspor CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Iğdırspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Amedspor – Iğdırspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, müsabaka için canlı izleme bağlantısı bulunuyor mu?

Amedspor ve Iğdırspor, Trendyol 1. Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maçı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri, maç saati ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki Amedspor ile Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın linki var mı?

AMEDSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Amedspor – Iğdırspor karşılaşması futbolseverlerle canlı yayınla buluşacak. Mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından eş zamanlı olarak yayınlanacak.

AMEDSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayını, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT Spor'un dijital platformları aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

AMEDSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyenler için yayın, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar aracılığıyla sunulacak. Bu platformdaki yayın şifreli olarak ekrana gelecek.

AMEDSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Amedspor ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

AMEDSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

AMEDSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

Osman DEMİR
