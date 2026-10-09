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Amedspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Amedspor maçı hangi kanalda?

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Amedspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Amedspor maçı hangi kanalda?
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Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği ile Amedspor maçına ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Amedspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Amedspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Ligde 13 puanla averajla lider durumda bulunan Amedspor, deplasmanda galibiyet ararken 7 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan almak için mücadele edecek. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri belli oldu. Peki, Amedspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Amedspor maçı hangi kanalda? Detaylar...

AMEDSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Amedspor arasındaki Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada iki takım da lig mücadelesi kapsamında sahaya çıkacak.

Ligde 13 puanla averajla zirvede bulunan Amedspor, Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Topladığı 7 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği ise kendi sahasında oynayacağı mücadelede puan almak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşması, beIN Sports 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayımlanacak. 

GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK

Gençlerbirliği ile Amedspor arasındaki karşılaşma, Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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