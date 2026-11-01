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Amedspor Eyüpspor CANLI İZLE: Amedspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, CANLI nerede izlenir?

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Amedspor Eyüpspor CANLI İZLE: Amedspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, CANLI nerede izlenir?
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Amedspor-Eyüpspor maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Amedspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Amedspor Eyüpspor canlı izle! Amedspor Eyüpspor donmadan şifresiz izle!

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı Amedspor ile Eyüpspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Ligin 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Amedspor, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Futbolseverler ise Amedspor Eyüpspor maçı canlı izle, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maç saati ve merak edilen tüm detaylar…

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS yayın platformu üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Amedspor-Eyüpspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital yayın seçeneklerini kullanabilecek.

Karşılaşma beIN SPORTS 2 üzerinden yayınlanacak. Maçın şifresiz olarak yayınlanması beklenmiyor. Dijital ortamda izlemek isteyen futbolseverler, resmi TOD platformu ve beIN SPORTS abonelik seçeneklerini kontrol edebilir.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Amedspor-Eyüpspor karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 13.30'da başlayacak.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde açıklanan muhtemel kadrolara göre iki takımın sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor:

AMEDSPOR MUHTEMEL 11: Lafont, Umut, Bates, Mehmet, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Mohamed, Saba, Ballet, Orban.

EYÜPSPOR MUHTEMEL 11: Emre, Arda, Jules, El Yamiq, Talha, Sabiri, Massanga, Costa, Michalah, Boutobba, Yusuf.

Not: İlk 11'ler maç öncesindeki muhtemel kadro tahminleridir. Kesin kadrolar kulüpler tarafından açıklanacaktır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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