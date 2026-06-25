Sarı-lacivertli kulüp, geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaparak Senegalli genç futbolcu Amara Hady Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol dünyasında “geleceğin yıldız adayları” arasında gösterilen genç oyuncu, özellikle Afrika futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Peki, Amara Diouf kimdir, hangi mevki, piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ AMARA DIOUF KİMDİR?

Amara Hady Diouf, 7 Haziran 2008 tarihinde Senegal’in Pikine kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola küçük yaşlarda başlayan Diouf, Senegal’in en önemli futbol akademilerinden biri olan Génération Foot altyapısında yetişmiştir.

Génération Foot, Afrika kıtasında birçok önemli futbolcunun yetiştiği bir akademi olarak bilinir ve Amara Diouf da bu sistem içerisinde gelişimini sürdürmüştür.

Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Diouf, kısa sürede yalnızca Senegal’de değil Avrupa scout ekiplerinin de takip ettiği bir oyuncu haline gelmiştir. Hızı, teknik kapasitesi, dar alandaki etkinliği ve bire bir pozisyonlardaki başarısı onun öne çıkan özellikleri arasında yer almaktadır.

AMARA DIOUF KAÇ YAŞINDA?

2008 doğumlu olan Amara Diouf, 2026 yılı itibarıyla 18 yaşındadır.

AMARA DIOUF NERELİ?

Amara Diouf, Senegal’in Pikine şehrinde doğmuştur. Batı Afrika’nın futbol kültürü güçlü ülkelerinden biri olan Senegal, son yıllarda birçok yetenekli oyuncu yetiştirmiştir. Diouf da bu futbol ekolünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Ülkesinin altyapı sisteminde aldığı eğitim ve gelişim süreci, onun profesyonel kariyerine erken yaşta hazırlanmasını sağlamıştır. Özellikle genç milli takımlardaki performansı, onun uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.

AMARA DIOUF HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Amara Diouf, hücum hattında görev alan çok yönlü bir futbolcudur. Ağırlıklı olarak kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Hem sol kanatta hem de sağ kanatta oynayabilmesi, onu teknik direktörler için esnek bir seçenek haline getirmektedir.

Topla hızlı çıkışları, rakip savunma arkasına yaptığı koşular ve bire birdeki etkili dribbling yeteneğiyle modern futbolun aradığı hücum profillerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabilmesi, onun çok yönlü oyun yapısını güçlendirmektedir.

AMARA DIOUF PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Amara Diouf’un piyasa değeri, genç yaş kategorisinde yer alması ve profesyonel kariyerinin henüz başlangıç aşamasında olması nedeniyle net olarak sabit bir rakamla ifade edilmemektedir. Ancak Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, transfer piyasasında yüksek potansiyelli genç oyuncular kategorisinde değerlendirilmektedir.