Amar Gerxhaliu kimdir? Gaziantep'te kafayla gol atan Erzurumspor stoperi nereli?

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Gaziantep Fk'yi kendi sahasında 3-1 yenen Erzurumspor'un ikinci golü, savunmanın ortasında oynayan Amar Gerxhaliu'dan geldi. Süper Lig'e bu sezon yükselen Erzurum ekibi, geçen sekiz haftada deplasmandan galibiyetle dönememişti ve bu eksikliği 24 Ekim 2026'da Gaziantep'te kapattı.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Erzurumspor'un diğer gollerini 52. dakikada Miguel Cardoso ile 90+4. dakikada Guram Giorbelidze attı, ev sahibinin tek golü ise 69. dakikada Kerim Çalhanoğlu'ndan geldi. Maçı Melek Dakan yönetti. Erzurumspor puanını 14'e çıkarırken Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

AMAR GERXHALİU GOLÜNÜ NASIL ATTI?

Amar Gerxhaliu, 63. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya kafayla vurdu ve skoru 2-0 yaptı. Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atan Gerxhaliu, takımının ligdeki dokuz maçının hepsinde ilk 11'de başladı.

AMAR GERXHALİU KİMDİR?

Amar Gerxhaliu, Erzurumspor'da 4 numaralı formayı giyen, 1,93 boyunda ve sağ ayağını kullanan Kosovalı bir stoper. Futbola memleketinin kulübü Vushtrria'da başladı. 2017-2020 arasında İstanbul Başakşehir altyapısında oynadıktan sonra Kosova'ya döndü ve 2022'de Antalyaspor'a transfer oldu.

AMAR GERXHALİU KAÇ YAŞINDA?

Amar Gerxhaliu 26 Nisan 2002'de doğdu, 24 yaşında.

AMAR GERXHALİU NERELİ?

Amar Gerxhaliu, Kosova'nın Vushtrri kentinde doğdu. Kosova'nın 19 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi; arada, 2019'da bir hazırlık maçında Arnavutluk'un 18 yaş altı takımında da oynadı. Mart 2023'te Kosova A Milli Takımı'nın Euro 2024 elemeleri için açıklanan geniş kadrosuna girdi ama son kadroda yer almadı, bu yüzden A milli takımda henüz maçı yok.

AMAR GERXHALİU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Amar Gerxhaliu profesyonel kariyerine Antalyaspor'da başladı. İlk resmi maçına 9 Kasım 2022'de Türkiye Kupası 4. turunda Pendikspor karşısında ilk 11'de çıktı. Süper Lig'deki ilk maçı ise 28 Ocak 2023'te Ümraniyespor'u 3-2 yendikleri karşılaşmaydı; o gün 72. dakikada Ömer Toprak'ın yerine oyuna girdi.

2025 yazında Erzurumspor'a geçen savunmacı, 7 Ağustos 2025'te Palandöken'deki imza töreninde diğer yeni transferlerle birlikte tanıtıldı. Trendyol 1. Lig'de 30 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist kaydetti, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta oynadı. Erzurumspor o sezonu 1. Lig şampiyonu olarak bitirdi. Kulüp, Haziran 2026'da Gerxhaliu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.