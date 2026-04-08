Altın yükselmeye devam edecek mi? SON DAKİKA! 8 Nisan altın alış-satış fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalarda son haftalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Orta Doğu’da gerilimi azaltan diplomatik adımlar, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, yatırımcıların yeniden güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu. Peki, altın yükselmeye devam edecek mi? 8 Nisan altın alış-satış fiyatları ne kadar? Detaylar...

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının yönü, kısa vadede birkaç temel faktörün etkileşimiyle şekillenmeye devam edecek. Bunların başında jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz politikaları ve doların küresel gücü geliyor.

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşması, ilk etapta piyasalarda rahatlama yarattı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik açıklamalar, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltırken petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesine yol açtı. Bu durum, enflasyon baskısını bir miktar hafifletirken altın için destekleyici bir zemin oluşturdu.

Öte yandan dolar endeksindeki yüzde 0,8’lik düşüş de altının yükselişinde kritik rol oynadı. Bilindiği gibi altın, dolar cinsinden fiyatlandığı için doların zayıflaması değerli metali daha cazip hale getirir.

Ancak daha geniş perspektifte bakıldığında, altının yükselişinin önünde bazı önemli engeller bulunuyor:

Faiz politikası belirsizliği: Artan enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyon riski, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine neden olabilir. Bu durum altın üzerinde baskı yaratabilir.

Tahvil piyasası beklentileri: Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Yüksek faiz ortamı altının cazibesini azaltabilir.

Risk iştahındaki değişim: Hisse senetlerinin yüzde 2’nin üzerinde yükselmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Bu da altının geleneksel “güvenli liman” rolünü zayıflatabilir.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise altının savaşın başladığı Şubat ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş olması. Son yükseliş, bu kaybın bir kısmının telafi edilmesi olarak yorumlanıyor.

Kısacası, altının yükselişi kısa vadede destek bulsa da kalıcı bir trend için jeopolitik risklerin yeniden artması veya faiz beklentilerinin değişmesi gerekiyor.

8 NİSAN ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatları da küresel ons altındaki yükselişe paralel olarak hareket ediyor. 8 Nisan itibarıyla güncel gram altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın alış: 6.866,1040 TL

Gram altın satış: 6.866,9490 TL

Uluslararası piyasalarda ise:

Ons altın: 4.849,01 dolar (yüzde 3 artış)

Gümüş: 76,92 dolar (yüzde 5,4 artış)

Platin ve paladyum: Yükseliş eğiliminde

Bu veriler, değerli metallerin genelinde geniş tabanlı bir toparlanma yaşandığını gösteriyor.

PİYASALARDA DENGE ARAYIŞI: ALTIN NEREYE EVRİLİYOR?

Altının son dönemde hisse senetleriyle paralel hareket etmesi, piyasalarda alışılmış dinamiklerin değiştiğine işaret ediyor. Geleneksel olarak kriz dönemlerinde yükselen altın, bu kez yatırımcıların portföy kayıplarını telafi etme aracı olarak farklı bir rol üstlenmiş durumda.

Ateşkes beklentileri ile küresel büyüme endişeleri arasında sıkışan piyasalarda altın, hem riskten kaçış hem de fırsat varlığı olarak çift yönlü bir karakter sergiliyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının:

Jeopolitik gelişmelere anlık tepki vermesi

Merkez bankası kararlarına duyarlı kalması

Dolar endeksiyle ters korelasyonunu sürdürmesi

bekleniyor.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.