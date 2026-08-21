Altın neden yükseliyor? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ons altındaki teknik görünümün güçlenmesi ve ABD kaynaklı gelişmelerin etkisiyle gram altın, dört aylık aranın ardından yeniden 7.000 TL seviyesinin üzerine çıktı. Peki, altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? SON DAKİKA!

Altın fiyatlarındaki yükselişte ons altındaki hareket ve ABD kaynaklı gelişmeler öne çıktı. Küresel piyasalarda ons altın, önceki işlem gününü 4.518 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra yükselişini sürdürdü. 21 Ağustos 2026 sabahı saat 06.30 itibarıyla ons altın 4.530 dolar seviyesinde işlem gördü.

Ons altındaki yükseliş haftalık performansa da yansıdı. Haftalık bazda yüzde 3,5 oranında değer kazanan ons altın, dört aylık aranın ardından ilk kez üst üste üç haftalık yükseliş serisi gerçekleştirdi. Reuters da 21 Ağustos'ta ons altının üç haftalık yükseliş serisine yöneldiğini ve fiyatın 4.537,41 dolar seviyesine kadar çıktığını bildirdi.

ONS ALTINDA KRİTİK TEKNİK EŞİK

Ons altında dikkat çeken gelişmelerden biri de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışlar oldu. Verilen piyasa verilerine göre 200 günlük hareketli ortalama 4.511 dolar seviyesinde bulunurken, ons altın bu seviyenin üzerinde üst üste ikinci günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bu teknik gelişme, altının mevcut yükseliş hareketinin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıktı. Ons altındaki güçlü görünüm, yurt içindeki gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

GRAM ALTINDA 7.000 TL EŞİĞİ GERİDE KALDI

Ons altındaki yükselişin yurt içindeki karşılığı gram altında görüldü. Güne 7.000 TL seviyesinden başlayan gram altın, ilk işlemlerde 7.019 TL'yi test ederek dört aylık aranın ardından yeniden 7.000 TL psikolojik sınırının üzerine çıktı. Güncel piyasa haberlerinde de gram altının 7.019 TL seviyesine ulaşarak bu eşiği aştığı ve ağustos ayındaki değer kazancının yüzde 13'ü geçtiği aktarıldı.

Yükseliş yalnızca günlük hareketle sınırlı kalmadı. Verilen bilgilere göre gram altın, ağustos ayı genelinde yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

ABD HAZİNESİNDEN GELEN KARARIN ETKİSİ

Altındaki yükselişte ABD Hazinesi tarafından uzun vadeli tahvil geri alımlarının artırılacağının açıklanması da etkili oldu. Reuters'a göre ABD Hazinesi, uzun vadeli menkul kıymetlerdeki geri alımları operasyon başına en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından dolar ve tahvil getirilerindeki hareket altın fiyatlarını destekledi.

ABD Hazinesi kaynaklı bu gelişme, haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının yakından takip edilmesine neden olan başlıklardan biri oldu.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

21 Ağustos 2026 itibarıyla verilen piyasa verileri, altının yükseliş ivmesinin devam ettiğini gösteriyor. Ons altının 4.530 dolar seviyesinde bulunması, haftalık bazda yüzde 3,5 yükselmesi ve art arda üçüncü haftayı da yükselişle tamamlamaya yönelmesi dikkat çekiyor.

Gram altında ise 7.000 TL seviyesinin aşılması, mevcut hareketin yurt içindeki en önemli göstergelerinden biri oldu. Gram altının gün içinde 7.019 TL'yi görmesiyle birlikte dört aylık aranın ardından yeniden bu seviyenin üzerinde fiyatlama gerçekleşti.

Ancak verilen mevcut veriler yalnızca 21 Ağustos 2026 tarihindeki fiyat hareketini ve yükselişi ortaya koymaktadır. Bu nedenle altının bundan sonraki hareketine ilişkin kesin bir fiyat veya yön belirtmek mümkün değildir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu haber, 21 Ağustos 2026 itibarıyla paylaşılan piyasa verilerini ve altın fiyatlarında yaşanan hareketin nedenlerini aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı, alım-satım önerisi veya herhangi bir finansal tavsiye niteliği taşımaz.