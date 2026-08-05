Altın neden yükseliyor altın yükselmeye devam eder mi?

Güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde yaşadığı yükselişle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın ve gram altındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar "Altın neden yükseliyor?" ve "Altın yükselmeye devam eder mi?" sorularına yanıt arıyor. Ekonomik veriler, küresel belirsizlikler ve piyasa beklentileri doğrultusunda altın fiyatlarının geleceğine ilişkin tahminler yakından takip ediliyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları küresel piyasalarda yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma sağlanabileceği yönündeki haberler, piyasalarda enflasyon endişelerini azaltırken yatırımcıların güvenli liman talebini de destekledi. Ons altın gün içerisinde yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 4.200 dolar seviyesine ulaşırken, yatırımcılar "Altın neden yükseliyor?" ve "Altın yükselmeye devam eder mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönmesine yönelik diplomatik görüşmeler, küresel piyasalarda olumlu karşılandı. Olası anlaşmanın enerji arzına yönelik riskleri azaltacağı ve enflasyon baskısını hafifleteceği beklentisi, yatırımcıların altın piyasasına yönelmesini sağladı. Piyasalarda artan iyimserlik, kıymetli metallerde sert yükselişleri beraberinde getirdi.

ONS ALTIN 4.200 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın gün içinde yüzde 4'ten fazla prim yaparak 4.200 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gümüş fiyatları da yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 62,22 dolara çıktı ve 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Platin ve paladyum da yükselişten payını alan diğer değerli metaller arasında yer aldı.

FED'İN FAİZ KARARI ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek sabit bırakması, altın fiyatlarını destekleyen önemli gelişmelerden biri oldu. Faiz artışlarının durabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi artırırken yatırımcıların güvenli liman arayışını da güçlendirdi.

ÇİNLİ YATIRIMCILARDAN KÜLÇE ALTINA YOĞUN İLGİ

Altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmasında Çinli kurumsal yatırımcıların fiziki külçe altına yönelmesi de etkili oldu. Artan talep sayesinde ons altın kritik psikolojik seviyenin üzerinde tutunmayı başarırken, küresel piyasalardaki alımlar fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlara göre altının yönünü önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, enflasyon verileri ve dolar endeksindeki hareket belirleyecek. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olumlu haber akışının sürmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte yatırımcıların ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.