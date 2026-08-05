Altın neden yükseliyor altın yükselmeye devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle "Altın neden yükseliyor, altın yükselmeye devam eder mi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda altın piyasasında son durum ve beklentiler merak ediliyor.
Güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde yaşadığı yükselişle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın ve gram altındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar "Altın neden yükseliyor?" ve "Altın yükselmeye devam eder mi?" sorularına yanıt arıyor. Ekonomik veriler, küresel belirsizlikler ve piyasa beklentileri doğrultusunda altın fiyatlarının geleceğine ilişkin tahminler yakından takip ediliyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları küresel piyasalarda yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma sağlanabileceği yönündeki haberler, piyasalarda enflasyon endişelerini azaltırken yatırımcıların güvenli liman talebini de destekledi. Ons altın gün içerisinde yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 4.200 dolar seviyesine ulaşırken, yatırımcılar "Altın neden yükseliyor?" ve "Altın yükselmeye devam eder mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönmesine yönelik diplomatik görüşmeler, küresel piyasalarda olumlu karşılandı. Olası anlaşmanın enerji arzına yönelik riskleri azaltacağı ve enflasyon baskısını hafifleteceği beklentisi, yatırımcıların altın piyasasına yönelmesini sağladı. Piyasalarda artan iyimserlik, kıymetli metallerde sert yükselişleri beraberinde getirdi.
ONS ALTIN 4.200 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın gün içinde yüzde 4'ten fazla prim yaparak 4.200 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gümüş fiyatları da yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 62,22 dolara çıktı ve 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Platin ve paladyum da yükselişten payını alan diğer değerli metaller arasında yer aldı.
FED'İN FAİZ KARARI ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR
ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek sabit bırakması, altın fiyatlarını destekleyen önemli gelişmelerden biri oldu. Faiz artışlarının durabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi artırırken yatırımcıların güvenli liman arayışını da güçlendirdi.
ÇİNLİ YATIRIMCILARDAN KÜLÇE ALTINA YOĞUN İLGİ
Altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmasında Çinli kurumsal yatırımcıların fiziki külçe altına yönelmesi de etkili oldu. Artan talep sayesinde ons altın kritik psikolojik seviyenin üzerinde tutunmayı başarırken, küresel piyasalardaki alımlar fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.
ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?
Uzmanlara göre altının yönünü önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, enflasyon verileri ve dolar endeksindeki hareket belirleyecek. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olumlu haber akışının sürmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte yatırımcıların ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.
PETROLDEKİ DÜŞÜŞ VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINA YARADI
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme de altın fiyatlarını dolaylı yoldan desteklemeye devam ediyor. Enerji maliyetlerinin gerilemesi küresel enflasyon baskısını hafifletirken, merkez bankalarının yüksek faiz politikalarına yönelik beklentileri zayıflatıyor. Bu tablo, altının güvenli liman talebini güçlendiriyor.
PİYASALARIN GÖZÜ HÜRMÜZ BOĞAZI VE DİPLOMATİK TEMASLARDA
Fiyatlamalarda Washington ile Tahran hattındaki diplomatik gelişmeler de ana gündem maddesi. ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen temaslar ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılabileceği beklentisi piyasaları hareketlendirdi.
• Brent Petrol: Geçtiğimiz gün yüzde 5’i aşan sert düşüşle 13 Temmuz’dan bu yana en düşük kapanışını yaptıktan sonra, Katar'ın arabuluculuk haberleriyle yüzde 0,3 toparlanarak 79,62 dolardan işlem gördü.
• WTI Ham Petrol: Yüzde 0,2 artışla 75,90 dolara yükseldi.
MÜZAKERELERDE MASA VAR, KABUL YOK
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde kalıcı bir anlaşma ihtimali masaya yatırıldı. Trump müzakerelerin başladığını duyursa da İran yönetimi resmi görüşme iddialarını henüz doğrulamış değil. Müzakerelerdeki en kritik konunun ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olduğu belirtiliyor.
PETROL STOKLARI ARTTI, EIA VERİLERİ BEKLENİYOR
Arz tarafında da hareketlilik sürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ham petrol stokları 31 Temmuz haftasında yaklaşık 2,7 milyon varil artış gösterdi. Piyasa aktörleri, gün içinde açıklanacak olan ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerine odaklandı.