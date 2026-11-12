Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altında düşüş devam edecek mi, yeniden yükselir mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Altın piyasasında son günlerde etkili olan satış baskısı perşembe günü de devam etti. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Spot altın 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın 6 bin 429 TL'den işlem gördü. Peki, altın neden düşüyor? Altında düşüş devam edecek mi, yeniden yükselir mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? SON DAKİKA!

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemede doların uluslararası piyasalardaki değer kazanması ve ABD'den gelen enflasyon verilerinin faiz beklentilerini etkilemesi öne çıktı. Doların başlıca para birimleri karşısında 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, altını dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi. Bu gelişme, değerli metale yönelik talebi sınırlayan unsurlardan biri oldu.

ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetinin yükselmesi, yatırımcıların altına yönelik talebini olumsuz etkiledi. Böylece güçlü dolar ve faiz beklentileri, altın fiyatlarındaki satış baskısının devam etmesinde etkili oldu.

SPOT ALTIN 4 KASIM'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle spot altın perşembe günü yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 3 bin 978 dolara geriledi. Böylece ons altın, 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yurt içindeki altın fiyatlarında da küresel piyasalardaki gerilemenin etkisi hissedildi. Ons altın fiyatı ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle gram altın 6 bin 429 TL'den satıldı. Küresel piyasalarda ons fiyatında yaşanan değişimler, yurt içindeki gram altın fiyatlarının seyrinde takip edilen temel unsurlar arasında yer aldı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Doların başlıca para birimleri karşısında 19 ayın zirvesine çıkması, altın fiyatlarındaki düşüşün öne çıkan nedenlerinden biri oldu. Altın uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcıların altın alım maliyetini artırıyor. Bu durum, altına yönelik talebin sınırlanmasına ve fiyatların baskı altında kalmasına yol açabiliyor.

ABD'de ekim ayı enflasyonunun tahminleri aşması ise doların yanı sıra faiz beklentilerini de gündeme taşıdı. Enflasyon verisinin ardından Fed'in aralık toplantısında faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentiler güçlendi. Faiz getirisi bulunmayan altın açısından faiz oranlarına ilişkin beklentiler önem taşıyor. Faizlerin yükselmesi ihtimali, altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken değerli metal üzerindeki baskıyı da artırabiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte altın piyasasında yatırımcıların odağı, doların seyrine ve ABD Merkez Bankasının gelecek dönemde atabileceği adımlara çevrildi.

PİYASALARIN ODAĞINDA ÜRETİCİ ENFLASYONU VAR

Altın fiyatlarının kısa vadeli seyrinde etkili olabilecek bir diğer gelişme ise ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olacak. Yatırımcılar, cuma günü yayımlanacak veriyi beklerken enflasyonun genel görünümüne ve Fed'in para politikasına ilişkin yeni işaretleri takip ediyor.

Üretici fiyatlarındaki değişim, ABD'deki enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde izlenen göstergeler arasında bulunuyor. Açıklanacak verinin ardından piyasalarda doların ve tahvil getirilerinin nasıl bir seyir izleyeceği de önem kazanacak. Çünkü doların uluslararası piyasalardaki değeri ve tahvil getirilerindeki hareketler, altına yönelik talebi etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

ABD ÜFE VERİSİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar, enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerini yeniden gözden geçirecek. Veri, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler açısından da takip edilecek.

Enflasyon görünümünün faiz beklentilerini etkilemesi, faiz getirisi bulunmayan altının fiyatlamasında önem taşıyor. Bu nedenle cuma günü açıklanacak ÜFE verisinin yanı sıra dolar ve tahvil getirilerindeki değişimler de altın piyasasının kısa vadeli yönü açısından izlenecek.

JEOPOLİTİK GERİLİMDE İKİ FARKLI ETKİ

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler, altın piyasasında farklı yönlerde etkiler oluşturuyor. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek altın fiyatlarına destek sağlayabiliyor. Ancak enerji arzına ilişkin endişelerin petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırması, faiz beklentilerini de etkileyebiliyor.

Bu nedenle ABD-İran arasındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler, altın piyasası açısından iki ayrı başlıkta değerlendiriliyor. Bir tarafta güvenli liman talebi altına destek oluştururken diğer tarafta enerji kaynaklı enflasyon endişeleri faiz beklentilerini gündeme getiriyor.

Piyasalar, bölgedeki diplomatik gelişmeleri hem güvenli liman talebi hem de enflasyon ve faiz beklentileri bakımından takip ediyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ, YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği konusunda doların hareketi, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki güçlü görünümü ve ABD enflasyonunun beklentileri aşması, altın üzerinde satış baskısı oluşturan gelişmeler arasında bulunuyor.

Öte yandan cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi, enflasyon görünümüne ilişkin yeni işaretler sunması bakımından piyasaların gündeminde yer alıyor. Verinin ardından dolar ve tahvil getirilerindeki hareketler de altının kısa vadeli fiyatlamasında takip edilecek.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler ise güvenli liman talebi ve enerji kaynaklı enflasyon endişeleri üzerinden piyasaları etkiliyor. Bu gelişmeler nedeniyle altının yönü değerlendirilirken hem ekonomik veriler hem de jeopolitik gelişmeler birlikte izleniyor.

Mevcut veriler, altın fiyatlarında düşüşe neden olan gelişmeleri ortaya koyarken düşüşün devam edip etmeyeceği veya yeniden yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda kesin bir sonuç ortaya koymuyor. Piyasaların kısa vadeli yönünde ABD ÜFE verisi, doların seyri, tahvil getirileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler önemini koruyor.