İstanbul hava durumu: Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

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İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın 10 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde yüzde 55 ihtimalle yağmur görülebilir. Çarşamba gününden itibaren ısınan havanın perşembe ve cuma günleri 21 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise yüzde 75 ihtimalle yağmur bekleniyor. İşte İstanbul için günlük hava durumu tahminleri.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN

İstanbul'da bugün, 10 Kasım Salı günü hava gün içinde güneşli başladı. Akşam ve gece saatlerinde ise yüzde 55 ihtimalle yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU YARIN

İstanbul'da yarın, 11 Kasım Çarşamba günü havanın ısınması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 18, en düşük sıcaklığın 14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış ihtimali yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde yüzde 55 ihtimalle yağmur bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağış ihtimali düşük seyredecek. Hafta sonu ise yağmurun yeniden etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü yağış ihtimalinin yüzde 75'e çıkacağı tahmin ediliyor. Yağışlı günlerde vatandaşların şemsiyelerini yanlarına almaları ve trafikte dikkatli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL 8 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul için 8 günlük hava durumu tahmini şöyle:

10 Kasım Salı: En yüksek 14, en düşük 10 derece, yüzde 55 yağmur ihtimali

11 Kasım Çarşamba: En yüksek 18, en düşük 14 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

12 Kasım Perşembe: En yüksek 21, en düşük 17 derece, yüzde 10 yağmur ihtimali

13 Kasım Cuma: En yüksek 21, en düşük 19 derece, yüzde 10 yağmur ihtimali

14 Kasım Cumartesi: En yüksek 20, en düşük 10 derece, yüzde 75 yağmur ihtimali

15 Kasım Pazar: En yüksek 13, en düşük 9 derece, yüzde 20 yağmur ihtimali

16 Kasım Pazartesi: En yüksek 14, en düşük 9 derece, yüzde 10 yağmur ihtimali

17 Kasım Salı: En yüksek 15, en düşük 9 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

İSTANBUL'DA HAVA NE ZAMAN SOĞUYACAK?

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıkların, cumartesi günü etkili olacak yağışla birlikte düşmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren en yüksek sıcaklığın 13 ile 15 derece arasında seyretmesi, gece sıcaklıklarının ise 9 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki 8 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların sıfırın üzerinde seyretmesi nedeniyle kentte kısa vadede kar görülmesi öngörülmüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ve meteorolojik uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.