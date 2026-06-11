Altın düşmeye devam edecek mi, altın neden düşüyor?

Altın piyasasında yaşanan son düşüş hareketi yatırımcıların odağına yerleşti. “Altın neden düşüyor ve düşüş sürecek mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, küresel merkez bankalarının para politikaları, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların küresel güç kazanması değerli metal üzerinde etkili oluyor. Gram altın ve ons altın fiyatlarında görülen gerileme sonrası piyasalar, yeni yönün ne olacağını merakla takip ediyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE FED ETKİSİ ALTINI SARSTI: PİYASALARDA SERT DÜŞÜŞ

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da jeopolitik riskler yeniden tırmanırken, altın fiyatlarında beklenmedik bir geri çekilme yaşanıyor. Normal şartlarda kriz dönemlerinde “güvenli liman” olarak öne çıkan altın, bu kez Fed’in faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi ve dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle sert satış baskısı altında kaldı. Ons altın 4.173 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gram altın da yurt içinde 6.190 TL seviyesini test etti. Analistler, düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda kritik teknik seviyelere dikkat çekiyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı. Ancak bu yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Artan enflasyon beklentisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha şahin bir politika izleyebileceği ve hatta yeni faiz artırımlarına gidebileceği ihtimalini güçlendirdi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırma olasılığını yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ: ONS VE GRAM ALTIN GERİLEDİ

Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Ons altın gün içinde 4.173,15 dolara kadar gerileyerek son dönemin en düşük seviyelerini test ederken, gram altın da paralel bir düşüşle 6.190 TL seviyelerine kadar çekildi. Teknik göstergeler, özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesinin satış baskısını artırdığını gösteriyor.

KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda gözler teknik destek seviyelerine çevrilmiş durumda. Analistlere göre ons altında 4.079–4.107 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması halinde düşüşün derinleşebileceği ifade edilirken, yukarı yönlü tepki alımlarında 4.199 ve 4.228–4.246 dolar aralığı direnç olarak izleniyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ ÖNCESİ PİYASALARDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri, altının yönü açısından belirleyici olacak. Çarşamba günü TÜFE, perşembe günü ise ÜFE verilerinin açıklanması beklenirken, yatırımcılar olası sürpriz rakamlar karşısında pozisyonlarını yeniden şekillendiriyor. Uzmanlar, yüksek volatilite döneminin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

FON SATIŞLARI VE TEKNİK RİSKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Analistler, özellikle altın ETF’lerinde zarar eden kurumsal yatırımcıların satışa yönelmesi halinde düşüşün hızlanabileceğini belirtiyor. Bu senaryoda altının 4.100 dolar psikolojik desteğine kadar gerileyebileceği ifade edilirken, piyasalarda kısa vadeli yönün tamamen veri akışına bağlı olacağı vurgulanıyor

ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ! FED ETKİSİ VE ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSITIYOR

ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası Orta Doğu’da jeopolitik riskler hızla tırmanırken, küresel finans piyasalarında beklenmedik fiyat hareketleri yaşanıyor. Normal şartlarda kriz dönemlerinde “güvenli liman” olarak öne çıkan altın, bu kez Fed’in sıkı para politikası beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle sert değer kaybı yaşadı.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROLÜ YÜKSELTTİ

Bölgede tırmanan askeri gerilim, özellikle küresel enerji ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara yönelik endişeleri artırdı. Olası arz kesintisi riskleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, bu durum küresel enflasyon baskılarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

FED FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ PİYASALARI DEĞİŞTİRDİ

Piyasalarda en büyük kırılma Fed’in para politikasına yönelik beklentilerde yaşandı. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyebileceği öngörüsü, ABD Merkez Bankası’nın yalnızca faizleri yüksek tutmakla kalmayıp yeni bir artırım döngüsüne gidebileceği ihtimalini güçlendirdi.

Vadeli işlemlere göre yatırımcılar, yıl sonuna kadar ek faiz artışı olasılığını yüksek ihtimal olarak fiyatlıyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının cazibesini önemli ölçüde zayıflattı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME

Güçlenen dolar endeksi ve yükselen ABD tahvil faizleri, altın üzerinde baskı yarattı. Teknik seviyelerin kırılmasıyla satışlar hızlandı ve ons altın son ayların en düşük seviyelerine geriledi.

Ons altın gün içinde sert düşüşle önemli destek seviyelerini test etti

Yatırımcı ilgisinin zayıflamasıyla kayıplar derinleşti

Teknik analizlerde kritik ortalamaların altına inilmesi satışları artırdı

GRAM ALTIN DA SERT ETKİLENDİ

Uluslararası piyasalardaki düşüş, yurt içinde gram altına da doğrudan yansıdı. Kur ve ons fiyatındaki geri çekilme ile birlikte gram altın gün içinde önemli kayıplar yaşadı ve aşağı yönlü baskı altında kaldı.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlere göre ons altında aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde kritik destek bölgeleri öne çıkıyor.

İlk güçlü destek: 4.100 dolar bandı

Kritik psikolojik seviye: 4.079 dolar

Yukarı yönlü tepki halinde ilk direnç: 4.199 dolar

Sonraki direnç bölgesi: 4.228 – 4.246 dolar aralığı

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişmeler ise ABD’den gelecek enflasyon verileri olacak. Açıklanacak TÜFE ve ÜFE rakamları, Fed’in gelecek faiz adımlarına dair beklentileri doğrudan şekillendirecek.

ETF SATIŞLARI DÜŞÜŞÜ DERİNLEŞTİREBİLİR

Uzmanlara göre altın destekli ETF’lerde zarar eden kurumsal yatırımcıların pozisyon kapatma eğilimi, satış baskısını daha da artırabilir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarında düşüşün hızlanabileceği ve psikolojik destek seviyelerinin test edilebileceği belirtiliyor.

Bu sayfada yer alan bilgiler yatırımtavsiyesi değildir.