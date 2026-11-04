Altın düşer mi? SON DAKİKA! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

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Altın fiyatları, ABD Kongre ara seçimlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü ele geçirmesiyle doların zayıflaması, ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve güvenli liman talebi altın piyasasını destekledi. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da yurt içinde yükseliş kaydetti. Peki, altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi, yoksa yeniden düşüş yaşanacak mı? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ? ABD SEÇİMLERİ ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD Kongre ara seçimlerinin sonuçları etkili oldu. Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolü ele geçirmesinin ardından piyasalarda siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin beklentiler değişti.

Reuters'ın 4 Kasım 2026 tarihli haberine göre spot altının ons fiyatı gün içinde yüzde 2,9 yükselerek 4 bin 41,77 dolara ulaştı. ABD dolarının zayıflaması ve tahvil getirilerindeki gerileme, dolar üzerinden fiyatlanan altına uluslararası piyasalarda talebi artırdı.

Doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha erişilebilir hale getiriyor. Tahvil faizlerinin gerilemesi de faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltarak fiyatları destekleyebiliyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinde tek bir gelişme değil, birden fazla ekonomik ve siyasi gösterge etkili olacak. ABD dolarının yönü, tahvil faizleri, Fed'in para politikası ve küresel jeopolitik gelişmeler altın piyasasının takip edeceği başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

ABD'de faizlerin yüksek kalması veya faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık doların zayıflaması, tahvil getirilerinin gerilemesi ve güvenli liman talebinin artması altını destekleyen gelişmeler arasında bulunuyor.

Bu nedenle ABD seçimlerinin ardından yaşanan yükseliş, altın fiyatlarında kesintisiz bir artış yaşanacağı anlamına gelmiyor. Hızlı yükselişlerin ardından kâr satışlarıyla kısa süreli geri çekilmeler de görülebilir.

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Altın fiyatlarının yönü açısından ABD Merkez Bankası Fed'in faiz politikası önemini koruyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından alternatif maliyetini artırabiliyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ise altına talebi destekleyebiliyor.

Reuters'ın aktardığı piyasa değerlendirmelerinde, yatırımcıların Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller için ABD tarım dışı istihdam verisini beklediği belirtildi. 6 Kasım Cuma günü açıklanması beklenen istihdam verisi, ABD ekonomisinin görünümü ve Fed'in olası faiz adımlarına ilişkin beklentiler açısından takip edilecek.

Dolayısıyla açıklanacak verilerin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi, dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın fiyatlarında yeni hareketlere neden olabilir.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında ABD seçimlerinin ardından yükseliş görüldü. Reuters'ın gün içindeki verilerine göre ons altın 4 bin 41,77 dolara kadar yükseldi.

Forbes Türkiye'nin saat 10.04 itibarıyla aktardığı fiyatlarda gram altın 6 bin 460 lira, çeyrek altın 10 bin 653 lira ve Cumhuriyet altını 42 bin 415 lira seviyesinde işlem gördü. Gün içinde fiyatların değişebildiği unutulmamalı.

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.