Altın daha yükselir mi 29 Ocak Perşembe?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. "Altın daha yükselir mi 29 Ocak Perşembe?" sorusu, küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve ons altındaki hareketlilikle birlikte daha da-toggleleniyor. Peki gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yön ne olacak?

Piyasalarda dalgalanma sürerken yatırımcıların aklındaki en kritik soru netleşti: Altın daha yükselir mi 29 Ocak Perşembe? ABD'den gelen ekonomik veriler, faiz beklentileri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, uzmanlar gram ve ons altın için yeni seviyelere dikkat çekiyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurdu. Küresel piyasaların merakla beklediği karar, başta altın ve dolar olmak üzere tüm yatırım araçlarında yön belirleyici oldu.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 3,50 – 3,75 aralığında sabit tuttu. Bu karar, piyasalarda büyük bir sürpriz yaratmazken yatırımcıların odağını yeniden altın fiyatlarına çevirdi.

29 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Fed kararının ardından altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yakından izleniyor. 29 Ocak 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

• Gram altın (serbest piyasa): 7.744 TL

• Gram altın (Kapalıçarşı): 8.050 TL

• Çeyrek altın: 12.987 TL

• Ons altın: 5.537 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN FED KARARINI BEKLİYOR?

Fed'in faiz politikası, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Faiz kararları, yatırımcıların güvenli liman tercihini ve doların seyrini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

FAİZ SABİT KALIRSA NE OLUR?

• Altın fiyatları için olumlu bir görünüm oluşur

• Yükseliş eğilimi korunabilir

• Güvenli liman talebi devam edebilir

FAİZ İNDİRİLİRSE NE OLUR?

• Altın fiyatları için çok güçlü bir destek oluşur

• Dolar zayıflayabilir

• Gram ve ons altında yeni rekorlar gündeme gelebilir

SÜRPRİZ FAİZ ARTIŞI OLURSA NE OLUR?

• Altın fiyatlarında geri çekilme görülebilir

• Kısa vadeli düzeltmeler yaşanabilir

• Dolar değer kazanabilir

ONS ALTINDA REKOR SEVİYE GÖRÜLDÜ

Ons altın, geçtiğimiz günlerde 5.589 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Fed'in faizleri sabit tutmasıyla birlikte ons altında rekor seviyelere yakın seyir dikkat çekiyor.

Bu içerikteki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Osman DEMİR
