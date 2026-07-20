Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 7. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar.

Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir. Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur.

Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur. Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır.