Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 15. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?

Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.