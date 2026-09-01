Altı Üstü İstanbul 12. bölüm izle: Altı Üstü İstanbul 12. bölüm full, Hd nereden, nasıl izlenir?

Altı Üstü İstanbul 12. bölüm izle seçeneği, dizinin son bölümünü kaçıran veya bölümü yeniden izlemek isteyen izleyicilerin gündeminde. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümde yaşanan dikkat çekici gelişmeler izleyicilerin ilgisini artırırken, Altı Üstü İstanbul 12. bölüm full ve HD izle aramaları da öne çıkıyor. Altı Üstü İstanbul 12. bölüm nereden izlenir, full bölüm nasıl izlenebilir? İşte merak edilenler...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 12. BÖLÜM İZLE

Altı Üstü İstanbul'un 12. bölümünü izlemek için TIKLAYIN.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür. Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır. Emir ise arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

Diğer yanda ise Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışırken kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Tüm bu kaosların içinde güzel şeyler de olur. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün gelir çatar. Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.

Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı yerde yeni bir tehlike baş gösterir. Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna gelir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin yayın takviminde şu an için bir değişiklik bulunmuyor. ATV'nin resmi yayın sayfasında da bölümlerin pazartesi günleri yayınlandığı görülüyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ KANALDA?

Altı Üstü İstanbul, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, ilk bölümünden itibaren pazartesi akşamları ATV'de izleyiciyle buluşuyor.