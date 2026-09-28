Altay hangi takımda oynuyor, Manchester United'da mı, Celta Vigo'da mı oynuyor?

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Türk futbolunun önemli isimlerinden Altay Bayındır'ın hangi takımda oynadığı sorusu, milli maçlar öncesinde yeniden gündeme geldi. Manchester United mı, Celta Vigo mu? Tecrübeli kalecinin kulüp durumu, taraftarlar arasında merakla araştırılıyor. Altay Bayındır'ın şu anda hangi takımda forma giydiği, sözleşme durumu ve kariyerindeki son gelişmeler haberimizin devamında...

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Altay Bayındır şu anda İspanya'da, Celta Vigo forması giyiyor. Manchester United kalecisi, La Liga ekibi Celta Vigo'ya 2026/27 sezonunun tamamı için kiralık olarak katıldı. Transfer 7 Ağustos 2026'da resmileşti ve milli kaleci sezon boyu sürecek bir kiralama anlaşmasıyla İspanyol kulübüne geçti. Kısacası Altay, sözleşme olarak hâlâ Manchester United'a bağlı olsa da bu sezon sahaya Celta Vigo formasıyla çıkıyor.

MANCHESTER UNITED İLE SÖZLEŞME DURUMU NE?

Kiralık anlaşma, Altay'ın İngiliz kulübüyle bağını koparmıyor. Milli kalecinin Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. İngiliz kulübünün ise oyuncunun sözleşmesini 12 ay daha uzatma ve bonservis geliri elde etmek isterse satma opsiyonu bulunuyor.

CELTA VIGO'NUN SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri satın alma opsiyonu. Celta Vigo'nun Altay'ı kalıcı olarak kadrosuna katma hakkı bulunuyor. Bu opsiyonun yaklaşık 3,5 milyon sterlin olduğu, kullanılması halinde ise Manchester United lehine yüksek oranlı bir sonraki satıştan pay maddesinin devreye gireceği belirtiliyor.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ NASIL GEÇTİ?

Altay'ın İngiltere macerası, beklenen düzenli forma şansını getirmedi. 28 yaşındaki kaleci, 2023 yılında 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibine transfer olduğundan bu yana çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı. Geçen sezon United formasıyla altı maça çıkan Altay, kulüpteki toplam maç sayısını 17'ye yükseltti. Kırmızı Şeytanlar'daki ilk maçına ise 2024 yılında FA Cup'ta Newport County'nin 4-2 mağlup edildiği karşılaşmada çıktı.

CELTA VIGO ALTAY İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

İspanya macerası, Altay için hem düzenli forma şansı hem de Avrupa sahnesi anlamına geliyor. Celta Vigo, geçen sezon La Liga'yı altıncı sırada tamamladı ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Altay'ın, ortaların ve hızlı kontra atakların sık görüldüğü La Liga'da Celta savunmasına güven vermesi bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Genç milli takımlarda Türkiye'yi 14 kez temsil eden kaleci, 8 Temmuz 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu ve kısa sürede sarı-lacivertli ekibin birinci kalecisi haline geldi. Fenerbahçe'de gösterdiği performans, onu 2023 yılında Premier Lig'e taşıdı.

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİ

Altay, Celta Vigo'daki yeni dönemiyle birlikte A Milli Takım'daki yerini de koruyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı 30 kişilik aday kadroda Altay Bayındır, Celta Vigo oyuncusu olarak kaleciler arasında yer aldı. Milli kaleci, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya maçında da ilk 11'de görev aldı.