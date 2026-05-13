Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry kimdir? Hannah Cherry kaç yaşında, nereli?

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün’ün sevgilisi Hannah Cherry yeniden gündeme geldi. Genç basketbolcunun özel hayatı merak edilirken, “Hannah Cherry kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmesiyle dikkat çeken Cherry hakkında ortaya çıkan detaylar ise büyük ilgi uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANNAH CHERRY KİMDİR?

Hannah Cherry, NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ün sevgilisi olarak tanınıyor. Hannah Cherry, Alperen Şengün ile birlikte paylaşılan fotoğrafların sosyal medyada gündem olmasıyla dikkat çekti. Göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Cherry’nin Instagram hesabının kapalı olduğu biliniyor.

HANNAH CHERRY KAÇ YAŞINDA?

Hannah Cherry’nin yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Alperen Şengün ile aynı yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. Metinde yer alan bilgilere göre Şengün’ün 20 yaşında olduğu belirtilirken, Cherry’nin de bu yaşlara yakın olduğu düşünülüyor.

HANNAH CHERRY NERELİ?

Hannah Cherry’nin nereli olduğuna dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ettiği için hakkında sınırlı bilgi yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli basketbolcudur. Genç yaşta gösterdiği performans ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken Şengün, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında gösteriliyor.