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Houston Rockets'ın Indiana Pacers'ı mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Ribaund mücadelesi sırasında yüzüne darbe alan Şengün'ün sağlık durumu ve sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Peki, Alperen Şengün sakatlandı mı, gözüne ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler.

ALPEREN ŞENGÜN SAKATLANDI MI?

Houston Rockets'ın Indiana Pacers ile oynadığı karşılaşmada Alperen Şengün sakatlık yaşadı. İkinci çeyrekte Aaron Nesmith ile girdiği ribaund mücadelesi sırasında yüzüne darbe alan milli basketbolcu, gözündeki sorun nedeniyle oyuna devam edemedi. Maç sonrası yapılan açıklamada Şengün'ün sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik oluştuğu belirtildi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN GÖZÜNE NE OLDU?

Houston Rockets ile Indiana Pacers arasındaki mücadelede ikinci çeyreğin son bölümünde yaşanan pozisyonda Alperen Şengün, ribaund için mücadele ettiği Aaron Nesmith'in kolunun yüzüne gelmesiyle yerde kaldı. Acı içinde yüzünü tutan milli basketbolcuya saha içinde müdahale edildi. Hakemlerin pozisyonu monitörden incelemesinin ardından temas normal faul olarak değerlendirildi.

Bir süre yerde kalan Şengün, daha sonra soyunma odasına götürüldü. Houston Rockets cephesi, milli oyuncunun karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Alperen Şengün'ün iki gözünden de darbe aldığını belirtti. Udoka'nın verdiği bilgiye göre milli basketbolcunun sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik oluştu.

Şengün'ün sahalara ne zaman döneceğine ilişkin net bir takvim açıklanmadı. Bu nedenle oyuncunun bir sonraki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

ALPEREN ŞENGÜN, PACERS MAÇINDA KAÇ SAYI ATTI?

Indiana Pacers deplasmanında 14 dakika süre alan Alperen Şengün, karşılaşmayı 7 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Milli basketbolcu ayrıca 3 top kaybı yaptı.

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün sakatlanarak oyundan çıkmasına rağmen Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup etti. Houston ekibinde Kevin Durant 21, Reed Sheppard 20 ve Jabari Smith 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Indiana Pacers'ta ise Pascal Siakam 24, Kelly Oubre Jr. 17 sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Alperen Şengün'ün dönüş tarihiyle ilgili Houston Rockets cephesinden kesin bir açıklama yapılmadı. Başantrenör Ime Udoka, gözündeki şişlik ve kornea çizilmesinin oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin net bir değerlendirme yapmayı henüz mümkün kılmadığını ifade etti. Şengün'ün durumu, yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.