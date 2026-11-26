Alperen Şengün neden yok, Alperen Şengün Türkiye İtalya maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, milli takıma çağrılmadı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda NBA yıldızı Alperen Şengün'ün adı yer almadı. Bu akşamki İtalya maçı öncesinde milli oyuncunun durumu yeniden gündeme geldi.
Alperen Şengün neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları basketbolseverlerin gündeminde. Alperen Şengün, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan 20 kişilik aday kadroya çağrılmadı. Federasyon tarafından oyuncuya özel bir açıklama yapılmadı. Ancak Nba'de sezon devam ettiği için Nba'de forma giyen oyuncular FIBA'nın kasım ve şubat pencerelerinde milli takımlarında yer almıyor.
ALPEREN ŞENGÜN SAKAT MI, CEZALI MI?
Alperen Şengün'ün sakatlığı ya da cezasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Milli oyuncunun kadroda yer almaması, Nba'de sezonun devam etmesiyle ilişkilendiriliyor. Nba, sezon içinde FIBA'nın eleme pencerelerine ara vermiyor.
ALPEREN ŞENGÜN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?
Alperen Şengün, Ergin Ataman'ın açıkladığı aday kadroda yer almadı. Nba'de forma giyen Adem Bona ve NBA G League'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven de bu pencerede milli takımın yanında olmayacak.
TÜRKİYE İTALYA MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Milli takımda bu pencerede birçok önemli eksik bulunuyor. Takım kaptanı Cedi Osman ile Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ile NBA G League'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven de bu maçlarda takımın yanında olmayacak. Anadolu Efes'in EuroLeague'de Baskonia deplasmanı nedeniyle Ercan Osmani de İtalya maçında forma giyemeyecek.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de İtalya'ya konuk oluyor. Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
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