Alperen Şengün neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları basketbolseverlerin gündeminde. Alperen Şengün, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan 20 kişilik aday kadroya çağrılmadı. Federasyon tarafından oyuncuya özel bir açıklama yapılmadı. Ancak Nba'de sezon devam ettiği için Nba'de forma giyen oyuncular FIBA'nın kasım ve şubat pencerelerinde milli takımlarında yer almıyor.

ALPEREN ŞENGÜN SAKAT MI, CEZALI MI?

Alperen Şengün'ün sakatlığı ya da cezasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Milli oyuncunun kadroda yer almaması, Nba'de sezonun devam etmesiyle ilişkilendiriliyor. Nba, sezon içinde FIBA'nın eleme pencerelerine ara vermiyor.