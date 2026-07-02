Alperen Şengün kimdir, Alperen Şengün hangi takımda oynuyor, Alperen Şengün evli mi, bekar mı?

Türk basketbolunun dünyadaki en önemli temsilcilerinden Alperen Şengün yeniden gündemde. "Alperen Şengün kimdir?", "Hangi takımda oynuyor?", "Evli mi, bekar mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Nba'deki başarılı kariyeriyle dikkat çeken milli yıldız Alperen Şengün'ün hayatı, basketbol kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilenler.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan Alperen Şengün, Nba'de ortaya koyduğu başarılı performansla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişimle dikkat çeken milli basketbolcu hakkında "Alperen Şengün kimdir?", "Hangi takımda oynuyor?" ve "Evli mi, bekar mı?" soruları basketbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Basketbola küçük yaşlarda başlayan Şengün, altyapı kariyerinin ardından Bandırma BK ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kısa sürede Türk basketbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

2020-2021 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği üstün performansla ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Alperen Şengün, ardından NBA Draftı'nda seçilerek kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmeye başladı.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alperen Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyiyor. 2021 NBA Draftı'nda ilk turdan seçilen milli basketbolcu, Houston Rockets'ta geçirdiği sezonlarda takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen Şengün, ribaund, asist ve skor üretme becerisiyle NBA'in yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

ALPEREN ŞENGÜN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Alperen Şengün evli değildir. Başarılı milli basketbolcu bekâr olarak bilinmektedir. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Şengün, sosyal medya ve kamuoyunda daha çok basketbol kariyeriyle gündeme gelmektedir.

Zaman zaman özel hayatına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılsa da Alperen Şengün tarafından kamuoyuna açıklanmış bir evlilik bulunmamaktadır.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

Kariyerine Bandırma altyapısında başlayan Alperen Şengün, Beşiktaş'ta yıldızını parlattıktan sonra NBA'e transfer oldu. Genç yaşta Türkiye Basketbol Süper Ligi MVP'si olmayı başaran milli basketbolcu, Houston Rockets'ta gösterdiği performansla All-Star seviyesindeki oyuncular arasında gösterilmeye başladı.

Hem hücum hem de savunmadaki etkili oyunuyla dikkat çeken Alperen Şengün, Türkiye'nin NBA'deki en önemli temsilcilerinden biri olarak kariyerini başarıyla sürdürüyor.