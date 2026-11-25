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Alperen Daş neden öldü, Alperen Daş kimdir soruları, acı haberin duyulmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Samsunspor taraftarı Alperen Daş, Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maça giderken Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Kazanın ardından yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören 26 yaşındaki genç, kurtarılamadı. Daş, bugün kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALPEREN DAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Alperen Daş, Samsunspor'un Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maça giderken trafik kazası geçirdi. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Daş, kazada ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Daş, ameliyata alındı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren genç taraftar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ALPEREN DAŞ KİMDİR?

Alperen Daş, 26 yaşında bir Samsunspor taraftarıydı. Takımını maçlarında yalnız bırakmayan Daş, Samsunspor'un Amedspor maçını izlemek için yola çıktığı sırada kaza geçirdi. Genç taraftarın vefatı, Samsunspor tribünlerinde ve camiada büyük üzüntüye neden oldu.

ALPEREN DAŞ'IN CENAZE PROGRAMI

Alperen Daş için bugün İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale'deki 30 Ağustos Kadifekale Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Genç taraftar, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

SAMSUNSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Samsunspor, genç taraftarının cenazesine çiçek gönderdi. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus da yaptığı paylaşımla Alperen Daş için başsağlığı diledi.